На первый этап программы уже предусмотрено 5 миллиардов гривен для закупки современных средств поражения. Об этом сообщает Министерство обороны Украины Михаил Федоров.

Что известно о программе?

По его словам, программа направлена на масштабирование middle strike-возможностей Сил обороны и уничтожение логистических маршрутов, складов и командных пунктов российской армии.

В Минобороны отмечают, что в последнее время Украина последовательно наращивает эффективность ударов по тыловой инфраструктуре противника. Это, по данным ведомства, влияет на способность российских войск вести активные штурмовые действия на фронте.

Наша задача – еще больше усилить давление на россиян в тылу и лишить их возможности вести активные штурмовые действия,

– заявил Федоров.

По данным Минобороны, в рамках первого этапа программы совместно с Генеральным штабом ВСУ выделены дополнительные 5 миллиардов гривен на закупку современных средств middle strike. Средства будут направлены непосредственно военным подразделениям, которые демонстрируют высокую эффективность в уничтожении вражеских целей.

"Средства получат эффективные бригады и подразделения по системе еБалы – команды, которые специализируются на уничтожении врага на оперативной глубине и демонстрируют лучшие результаты именно в этом направлении", – говорится в заявлении министра.

Второй этап программы предусматривает централизованные тендеры на закупку крупных партий средств middle strike. В ведомстве отмечают, что открытые конкурсы должны обеспечить скорость поставки, конкуренцию между производителями и уменьшение коррупционных рисков.

В Минобороны также заявляют, что уже летом результаты новой программы должны быть ощутимыми на фронте, а российские силы потеряют возможность чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу.

Украина увереннее перехватывает инициативу в "войне дронов" против России и наносит удары по стратегическим объектам в глубоком тылу врага. По данным экспертов, украинские дроны уже существенно влияют на российскую логистику, систему ПВО и безопасность ключевых объектов, в частности в районе Москвы.

Атаки на нефтеперерабатывающие заводы и инфраструктуру в тылу России создают дополнительное экономическое и психологическое давление на Кремль.

Активное применение Украиной дронов средней дальности, которые поражают цели на расстоянии до нескольких сотен километров от фронта, существенно усложняет российскую логистику и заставляет Россию перебрасывать ресурсы на защиту тыловых регионов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский ранее заявлял, что российская армия уже несколько месяцев подряд несет потери, которые превышают ее возможности пополнения. По его словам, значительную роль в истощении противника играют украинские подразделения беспилотных систем, которые активно уничтожают технику, логистику и живую силу врага.