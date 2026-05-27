На перший етап програми вже передбачено 5 мільярдів гривень для закупівлі сучасних засобів ураження. Про це повідомляє Міністер оборони України Михайло Федоров.

Що відомо про програму?

За його словами, програма спрямована на масштабування middle strike-спроможностей Сил оборони та знищення логістичних маршрутів, складів і командних пунктів російської армії.

У Міноборони наголошують, що останнім часом Україна послідовно нарощує ефективність ударів по тиловій інфраструктурі противника. Це, за даними відомства, впливає на здатність російських військ вести активні штурмові дії на фронті.

Наше завдання – ще більше посилити тиск на росіян у тилу та позбавити їх можливості вести активні штурмові дії,

– заявив Федоров.

За даними Міноборони, у межах першого етапу програми спільно з Генеральним штабом ЗСУ виділено додаткові 5 мільярдів гривень на закупівлю сучасних засобів middle strike. Кошти будуть спрямовані безпосередньо військовим підрозділам, які демонструють найвищу ефективність у знищенні ворожих цілей.