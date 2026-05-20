Сирський також розповів в інтерв'ю для "Мілітарного" про роль українських дронів у цьому.

Чому Росія не встигає компенсувати втрати армії?

За словами Олександр Сирський, російська армія щодня втрачає щонайменше тисячу військових убитими та пораненими. Генерал наголосив, що вже п’ятий місяць поспіль втрати Росії перевищують темпи мобілізації нових солдатів.

Щодня російська армія втрачає щонайменше тисячу військовослужбовців убитими та пораненими. Від початку 2026 року загальні втрати противника вже перевищили 141,5 тисячі осіб, з яких понад 83 тисячі – безповоротні,

– заявив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, одним із ключових факторів виснаження російських сил стала тактика активної оборони, яку застосовують українські військові. Вона дозволяє не лише стримувати наступ окупантів, а й завдавати їм значних втрат та поступово відновлювати позиції.

Сирський також наголосив на важливій ролі підрозділів Сил безпілотних систем. Саме завдяки активному використанню сучасних дронів Україна суттєво збільшила кількість ударів по об’єктах у глибокому тилу Росії.

Окремо Сирський прокоментував співвідношення втрат між українською та російською арміями. За його словами, загальні втрати Росії на фронті приблизно у 3,5 раза більші за українські. Водночас різниця у кількості загиблих є ще більшою. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що у деякі дні співвідношення втрат убитими між російською та українською арміями сягало 7 – 9 разів на користь України.

Тим часом у самій Росії дедалі помітнішими стають наслідки великих втрат у війні. Російські регіони повідомляють про нестачу лікарів, дефіцит місць у лікарнях та перепрофілювання цивільних медзакладів під військові госпіталі для поранених окупантів.

Українські військові вперше від початку повномасштабної війни перевершили російську армію за кількістю наступальних дій протягом однієї доби. За словами Сирського, останнім часом інтенсивність наступальних дій російської армії дещо знизилася, тоді як українські сили активізували власні операції.

Головнокомандувач уточнив, що йдеться про контратакувальні та наступальні дії українських військових на різних ділянках фронту. За його словами, ЗСУ дедалі частіше переходять від оборони до активних дій проти окупаційних військ.

Водночас він наголосив, що попри позитивну динаміку ситуація на фронті залишається надзвичайно складною. Росія продовжує тиск, але Україна перехоплює ініціативу Олександр Сирський підкреслив, що російська армія й надалі зберігає значний наступальний потенціал та чинить потужний тиск на низці напрямків.

Попри складну ситуацію українські військові поступово перехоплюють ініціативу на окремих ділянках фронту. Активізація наступальних дій ЗСУ свідчить про спроби виснажити російські сили та змусити окупантів переходити до оборони.

