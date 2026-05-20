Сырский также рассказал в интервью для "Милитарного" о роли украинских дронов в этом.

Смотрите также Дела Путина в Украине крайне плохие, но есть один важный нюанс, – WSJ

Почему Россия не успевает компенсировать потери армии?

По словам Александр Сырский, российская армия ежедневно теряет не менее тысячи военных убитыми и ранеными. Генерал отметил, что уже пятый месяц подряд потери России превышают темпы мобилизации новых солдат.

Ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. С начала 2026 года общие потери противника уже превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч – безвозвратные,

– заявил главнокомандующий ВСУ.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

По его словам, одним из ключевых факторов истощения российских сил стала тактика активной обороны, которую применяют украинские военные. Она позволяет не только сдерживать наступление оккупантов, но и наносить им значительные потери и постепенно восстанавливать позиции.

Сырский также отметил важную роль подразделений Сил беспилотных систем. Именно благодаря активному использованию современных дронов Украина существенно увеличила количество ударов по объектам в глубоком тылу России.

Сырский объяснил, почему Кремль не успевает пополнять войска: смотрите видео

Отдельно Сырский прокомментировал соотношение потерь между украинской и российской армиями. По его словам, общие потери России на фронте примерно в 3,5 раза больше украинских. В то же время разница в количестве погибших является еще большей. Главнокомандующий ВСУ заявил, что в некоторые дни соотношение потерь убитыми между российской и украинской армиями достигало 7 – 9 раз в пользу Украины.

Между тем в самой России все более заметными становятся последствия больших потерь в войне. Российские регионы сообщают о нехватке врачей, дефицит мест в больницах и перепрофилирование гражданских медучреждений под военные госпитали для раненых оккупантов.

ВСУ впервые превзошли россиян по количеству наступательных действий: что известно?

Украинские военные впервые с начала полномасштабной войны впервые с начала полномасштабной войны превзошли российскую армию по количеству наступательных действий в течение одних суток. По словам Сырского, в последнее время интенсивность наступательных действий российской армии несколько снизилась, тогда как украинские силы активизировали собственные операции.

Главнокомандующий уточнил, что речь идет о контратакующих и наступательных действиях украинских военных на разных участках фронта. По его словам, ВСУ все чаще переходят от обороны к активным действиям против оккупационных войск.

В то же время он отметил, что несмотря на положительную динамику ситуация на фронте остается чрезвычайно сложной. Россия продолжает давление, но Украина перехватывает инициативу Александр Сырский подчеркнул, что российская армия и в дальнейшем сохраняет значительный наступательный потенциал и оказывает мощное давление на ряде направлений.

Несмотря на сложную ситуацию украинские военные постепенно перехватывают инициативу на отдельных участках фронта. Активизация наступательных действий ВСУ свидетельствует о попытках истощить российские силы и заставить оккупантов переходить к обороне.

Ранее Сырский также заявлял, что Россия уже пятый месяц подряд теряет больше военных, чем способна мобилизовать. Значительную роль в этом, по словам главкома, играют украинские дроны и тактика активной обороны.