Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью для "Милитарного".

Что известно о росте количества контратак ВСУ?

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что украинские военные впервые смогли превзойти российские войска по количеству наступательных действий за одни сутки.

По его словам, последнее время интенсивность боевых действий со стороны российских оккупантов несколько снизилась. В то же время украинские защитники, наоборот, стали активнее действовать на линии фронта.

Например, вчерашняя сутки, она была характерна тем, что количество наших наступательных действий впервые превысило количество наступательных действий противника,

– заявил Сырский.

Он уточнил, что украинские военные провели больше контратакующих и наступательных операций, чем российская армия.

"Но нельзя расслабляться, потому что враг сильный", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Сирский также обратил внимание, что ситуация на фронте остается сложной, несмотря на отдельные успехи украинских военных. По его словам, российская армия продолжает оказывать мощное давление на ряде направлений, однако ВСУ постепенно перехватывают инициативу на отдельных участках.

Что известно о ситуации на фронте?

Российские войска продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях фронта, однако существенных успехов пока не имеют. По данным аналитиков Института изучения войны, оккупанты не смогли продвинуться на севере Сумской области, а также на Купянском, Славянском, Покровском и Новопавловском направлениях.

В то же время Силы обороны Украины активизировали контратаки на отдельных участках фронта, в частности на севере Харьковщины и вблизи Доброполья. Российская армия все чаще использует тактику инфильтрации – малыми группами пытается просачиваться сквозь украинские позиции вместо масштабных механизированных штурмов.

На Александровском направлении россияне также проводили попытки инфильтрации, однако не смогли вернуть позиции, которые потеряли во время весенних контратак ВСУ. На Гуляйпольском направлении подобная тактика оккупантов также не принесла результатов.

По данным ISW, российские войска пользуются ясной погодой для активного применения разведывательных и ударных беспилотников. Особенно активно оккупанты используют дроны Supercam и ZALA для поиска украинской артиллерии и корректировки ударов.

Аналитики также обратили внимание на появление нового российского подразделения беспилотных систем "Гермес", который действует к северу от Лимана. В ISW отмечают, что это первое подтверждение существования этого подразделения.

Отдельно опровергли заявления России о якобы захвате Боровой на Харьковщине. Геолокация видео, которое распространяли российские источники, показала, что его на самом деле сняли в Коломыйчихе Луганской области, примерно в 9 километрах от линии фронта.