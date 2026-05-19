Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю для "Мілітарного".

Що відомо про зростання кількості контратак ЗСУ?

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові вперше змогли перевершити російські війська за кількістю наступальних дій за одну добу.

За його словами, останнім часом інтенсивність бойових дій з боку російських окупантів дещо знизилася. Водночас українські захисники, навпаки, стали активніше діяти на лінії фронту.

Наприклад, вчорашня доба, вона була характерна тим, що кількість наших наступальних дій уперше перевищила кількість наступальних дій противника,

– заявив Сирський.

Він уточнив, що українські військові провели більше контратакувальних та наступальних операцій, ніж російська армія.

"Але не можна розслаблятися, бо ворог сильний", – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський також звернув увагу, що ситуація на фронті залишається складною, попри окремі успіхи українських військових. За його словами, російська армія продовжує чинити потужний тиск на низці напрямків, однак ЗСУ поступово перехоплюють ініціативу на окремих ділянках.

Що відомо про ситуацію на фронті?

Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох напрямках фронту, однак суттєвих успіхів наразі не мають. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти не змогли просунутися на півночі Сумської області, а також на Куп’янському, Слов’янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Водночас Сили оборони України активізували контратаки на окремих ділянках фронту, зокрема на півночі Харківщини та поблизу Добропілля. Російська армія дедалі частіше використовує тактику інфільтрації – малими групами намагається просочуватися крізь українські позиції замість масштабних механізованих штурмів.

На Олександрівському напрямку росіяни також проводили спроби інфільтрації, однак не змогли повернути позиції, які втратили під час весняних контратак ЗСУ. На Гуляйпільському напрямку подібна тактика окупантів також не принесла результатів.

За даними ISW, російські війська користуються ясною погодою для активнішого застосування розвідувальних та ударних безпілотників. Особливо активно окупанти використовують дрони Supercam та ZALA для пошуку української артилерії та коригування ударів.

Аналітики також звернули увагу на появу нового російського підрозділу безпілотних систем "Гермес", який діє на північ від Лимана. У ISW зазначають, що це перше підтвердження існування цього підрозділу.

Окремо спростували заяви Росії про нібито захоплення Борової на Харківщині. Геолокація відео, яке поширювали російські джерела, показала, що його насправді зняли в Коломийчисі Луганської області, приблизно за 9 кілометрів від лінії фронту.