Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю для "Мілітарного" 19 травня.

Дивіться також Наступ відбудеться не за 2 години: боєць ЗСУ оцінив загрозу для Півночі України з Білорусі

Що сказав Сирський про можливий наступ на Півночі?

Сирський повідомив, що тенденція йде до того, що лінія фронту буде збільшуватися. Можливість наступальних операцій на півночі України розглядається.

Про загрозу з боку Білорусі повідомляла українська розвідка і сам президент Зеленський.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Можливі операції на півночі. Це реально, ми знаємо ці дані. І про те, що російський Генштаб зараз активно прораховує і планує операції,

– зазначив Сирський.

До слова, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в етері телемарафону 19 травня теж зауважив, що загроза на білоруському кордоні реальна. Хоч у Білорусі наразі не фіксується переміщення військових чи техніки поблизу кордону з Україною, але є ризик перекидання туди російських сил.

Зверніть увагу! Росія та Білорусь розпочали військові навчання з "підготовки та застосування ядерних сил в умовах загрози агресії". Вони триватимуть з 19 по 21 травня за участі понад 64 тисяч військових. Під час навчань будуть застосовуватися, зокрема, ракетні пускові установки, кораблі та підводні човни.



Для спільних ядерних навчань у Білорусі одночасно закрили доступ до 19 лісів, що межують з Україною, Польщею та Литвою. Політолог Валерій Димов у коментарі 24 Каналу назвав це елементами психологічного тиску і залякування.



Український військовий експерт, фахівець у галузі радіотехнологій та позаштатний радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов перед цим також застеріг українців, що у травні 2026 росіяни могли відновити керування "Шахедами" з території Білорусі. З минулої зими вони не працювали, але 13 травня російські безпілотники знову почали отримувати сигнали керування біля білоруського кордону.

Наразі, як зазначили в ОК "Захід", кордон з Білоруссю перетворили на потужну лінію оборони з польовими фортифікаціями, капонірами, вогневими позиціями, мінними полями, ровами та загородженнями. А військові перебувають у постійній готовності до миттєвого реагування на будь-які провокації.

Що кажуть експерти про загрозу з Білорусі?

Росія використовує Білорусь як майданчик для тиску на Україну та Європу. Вона розглядає плани військових операцій з білоруської території як проти України, так і проти країн НАТО. Як зазначив політолог Петро Олещук 24 Каналу, цей складний багаторівневий сценарій може включати координацію дій не лише з Білоруссю, а й з КНДР.

Сам Лукашенко боїться, що участь у війні може обернутися ударом по ньому самому, зазначив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу. Він також зауважив, що використання ядерного озброєння може призвести до серйозних наслідків для Росії та Білорусі, наприклад, економічної ізоляції.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу додав, що загрозу ігнорувати не можна, але треба зважати на реальні можливості Росії та Білорусі.

"Я б сьогодні не нагнітав ситуацію. Ці відомості давно відомі. Ми готуємося до різних сценаріїв, знаємо ситуацію в білоруському керівництві та маємо потужну систему оборони на кордоні з Білоруссю. Тепер уже не буде 22-го року", – сказав він.

І як пояснював Павло Нарожний, для наступу на Київ чи Чернігів для Білорусі треба доволі серйозне угруповання – понад 50 тисяч осіб. Про це одразу дізнається Україна, адже має величезну кількість засобів розвідки. До того ж північний напрямок дуже добре укріплений. Там багато лісів, річок, боліт і дуже мало доріг.