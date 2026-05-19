Військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов наголосив 24 Каналу, що ризик повторного наступу з Білорусі існує. Але потрібно реалістично оцінювати усю ситуацію. Не все так просто.

Чи укріплений український кордон з Білоруссю?

Як наголосив Сазонов, цілком зрозуміло, що диктатор Путін може мати спокусу знову провести наступальні дії з території Білорусі. Причина цілком зрозуміла – загроза для Києва дозволить РФ диктувати будь-які умови на переговорах.

Утім, варто розуміти, що кордон з Білоруссю зараз сильно укріплений. Україна зробила висновки з 2022 року. Легко Росії на цьому напрямку точно не буде. Тим паче що навколо болота, якими військова техніка не проїде. Залишаються лише дороги, яких порівняно небагато.

Ми маємо, чим зупинити такий наступ. Там вже нарито багато укріплень; є колючий дріт; "зуби"; так ще й все заміновано. І на посту стоять не новобранці. Загроза з боку Білорусі змушує нас тримати там хороші підрозділи досвідчених бійців,

– зауважив Сазонов.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський зауважив, що Росія намагається залучити Білорусь до повномасштабної війни проти України. Наразі Мінськ допомагає Кремлю, але тамтешні війська не здійснювали агресію проти нашої держави. За словами Зеленського, Росія розглядає можливість провести операції на північ від Білорусі проти однієї з країн НАТО, або ж на південь в бік Чернігівсько-Київського напрямку.

В якому випадку стане зрозуміло, що наступ з Білорусі повториться?

Все залежить від того, чи почне накопичуватися поруч з кордоном України угруповання російських або білоруських військ. Однак точно не варто панікувати чи зайвий раз хвилювати. Наразі такого угруповання на кордоні з Україною немає.

Якщо ж Росія захоче повторити наступальні дії, то це стане зрозуміло ще заздалегідь. Зібрати "ударний кулак" – це питання не 2 годин, а принаймні кількох днів.

Це не просто собі приїде піхота з двома БТР. Потрібні танки, технічне обслуговування, заправка, шпиталі, харчі, вода. Це справжній "головняк". На одного військового, який йде в бій, потрібно принаймні 3 людини на забезпечення. Тож такі рухи будуть помітними. Ми встигнемо все зауважити. Є космічна зйомка. Є агентура. А головне – є дрони прикордонників,

– наголосив Сазонов.

Звісно, в найближчі місяці росіяни цілком можуть пробувати запускати різні диверсійно-розвідувальні групи на Півночі. Однак такі ситуації вже неодноразово траплялися. І тут не варто говорити про масштабний наступ.

Завдання ДРГ – наробити шкоди та піти. Ми теж можемо так робити. Є контрдиверсійні заходи. Теж знаємо і розуміємо, що тут робити,

– зауважив Сазонов.

Окрім цього, потенційний наступ Білорусі на Україну створить серйозні ризики для режиму Лукашенка. Насамперед варто розуміти, що білоруська армія не має бойового досвіду. І втрати там будуть більш ніж серйозними.

Додамо, колишній співробітник СБУ Іван Ступак зауважив, що Україна здатна знищити білоруські НПЗ, якщо там наважаться на вторгнення. Це фактично паралізує економіку Білорусі. На його думку, загроза наступу зросте, якщо на кордоні будуть від 5 тисяч військових. Також потрібно розуміти, що перед повномасштабним вторгненням там готувалися до наступу кілька місяців, а не 1 – 2 дні.