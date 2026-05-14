Екскерівник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, що якщо вторгнення все ж почнеться, Україна негайно знищить білоруські НПЗ, що паралізує економіку країни.

Чому новий наступ з боку Білорусі виглядає малоймовірним?

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко хоч і перебуває в орбіті Путіна, але Білорусі просто нічим наступати: всі літаки, гелікоптери, танки, зброю і боєприпаси вона вже передала Росії ще у 2022 році, а близько 300 білоруських підприємств працюють виключно на потреби російського ВПК.

Чітким сигналом тривоги стане поява від 5 тисяч військовослужбовців поблизу українського кордону, зафіксована нашою, американською, британською розвідкою або осінтерами. Менше цієї цифри навіть не розглядається. І варто пам’ятати: перед повномасштабним вторгненням вони готувалися декілька місяців – це не процес одного-двох днів,

– сказав Ступак.

За словами експерта, якщо ж все почнеться, то через невеликі масштаби країни українські дрони впораються за 2 години. А 2 білоруські НПЗ – Мозирський і Новополоцький – будуть знищені до кінця першої доби.

"Одразу після початку вторгнення Україна відправить білоруських добровольців додому – у напрямку Палацу Незалежності, де сидить Лукашенко. На мою думку, це стане повним переломом поточної війни – і точно не на користь ані Росії, ані Білорусі", – наголосив Ступак.

Зверніть увагу! На початку 2026 року Лукашенко почав інспектувати спроможність білоруського війська, апелюючи до того, чи зможе армія захистити власні кордони у випадку агресії. Військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що білоруси вже готують відповідну інфраструктуру. Наразі в Білорусі будують дороги та майданчики для артилерії.

Що ще відомо про підготовку Білорусі до війни?

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Білорусь у 5 разів збільшила оборонний бюджет та внесла правки в конституцію щодо статусу нейтральності. Доктрина дозволяє білорусам бити по сусідніх державах, якщо вони помітять "загрозу".

Водночас на поліських болотах активно створюють нові дороги та будують полігони для війська. Окрім того, військові працюють над оборонною "лінією Хреніна" і будують ділянки на трьох напрямках, щоб охопити весь кордон, що межує з країнами НАТО та Україною.