Экс-руководитель СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, что если вторжение все же начнется, Украина немедленно уничтожит белорусские НПЗ, что парализует экономику страны.

Почему новое наступление со стороны Беларуси выглядит маловероятным?

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко хоть и находится в орбите Путина, но Беларуси просто нечем наступать: все самолеты, вертолеты, танки, оружие и боеприпасы она уже передала России еще в 2022 году, а около 300 белорусских предприятий работают исключительно на нужды российского ВПК.

Четким сигналом тревоги станет появление от 5 тысяч военнослужащих вблизи украинской границы, зафиксированное нашей, американской, британской разведкой или осинтерами. Меньше этой цифры даже не рассматривается. И стоит помнить: перед полномасштабным вторжением они готовились несколько месяцев – это не процесс одного-двух дней,

– сказал Ступак.

По словам эксперта, если же все начнется, то из-за небольших масштабов страны украинские дроны справятся за 2 часа. А 2 белорусских НПЗ – Мозырский и Новополоцкий – будут уничтожены до конца первых суток.

"Сразу после начала вторжения Украина отправит белорусских добровольцев домой – в направлении Дворца Независимости, где сидит Лукашенко. По моему мнению, это станет полным переломом текущей войны – и точно не в пользу ни России, ни Беларуси", – подчеркнул Ступак.

Обратите внимание! В начале 2026 года Лукашенко начал инспектировать способность белорусской армии, апеллируя к тому, сможет ли армия защитить собственные границы в случае агрессии. Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что белорусы уже готовят соответствующую инфраструктуру. Сейчас в Беларуси строят дороги и площадки для артиллерии.

Что еще известно о подготовке Беларуси к войне?

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Беларусь в 5 раз увеличила оборонный бюджет и внесла правки в конституцию относительно статуса нейтральности. Доктрина позволяет белорусам бить по соседним государствам, если они заметят "угрозу".

В то же время на полесских болотах активно создают новые дороги и строят полигоны для войска. Кроме того, военные работают над оборонительной "линией Хренина" и строят участки на трех направлениях, чтобы охватить всю границу, граничащую со странами НАТО и Украиной.