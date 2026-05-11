Однако это не дает основания считать, что Минск планирует открыть еще один фронт. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев отметив, что даже россияне на это не способны.

Возможно ли вторжение из Беларуси?

Военный эксперт объяснил, что в заявлении Лукашенко говорится о готовности белорусской армии к противостоянию с армией любой страны-агрессора.

Здесь не говорится, что белорусская армия может присоединиться к боевым действиям против Украины на стороне России. Надо четко понимать контекст и не создавать нагнетания, на это нет оснований,

– подчеркнул он.

Селезнев отметил, что белорусы действительно проводят определенные приготовления по инфраструктуре. В частности, строят дороги в сторону украинской границы и создают площадки для артиллерии. Однако это лишь приготовления, которые можно реализовать гораздо позже, чем в среднесрочной перспективе.

Интересно! Основатель белорусского "Белого легиона" Сергей Бульба заметил, что на белорусской границе Украина постоянно держит 15 – 16 тысяч военнослужащих. Кроме того, с украинской стороны все мосты взорваны, а дороги заминированы.

Военный эксперт также вспомнил о событиях, которые предшествовали российскому вторжению в феврале 2022 года. Накануне несколько месяцев подряд россияне затягивали свою армию на территорию Беларуси под предлогом проведения совместных учений. Чтобы сейчас такое повторить, России понадобится несколько месяцев.

Кроме того, враг четко понимает, что для того, чтобы он имел возможность эффективно захватывать наши северные территории, ему нужно группировки войск в несколько сотен тысяч человек. Сейчас у россиян нет такого количества ресурсов, чтобы обеспечить создание еще одной группировки на территории Беларуси.

Угроза со стороны Беларуси: что говорят в ГПСУ?

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что на территории Беларуси нет российских подразделений, которые могли бы осуществить вторжение. Там могут находиться разве логистические подразделения, которые остались на территории Беларуси, или же те, которые обслуживают самолеты.

В то же время он отметил, что для дестабилизации ситуации враг может прибегнуть к провокациям. Кроме того, в любой момент белорусы могут предоставить россиянам свою логистику и полигоны.