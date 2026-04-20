Киев даже предостерег Минск о намерении защищать свою территорию и суверенитет. Основатель белорусского "Белого легиона" Сергей Бульба рассказал 24 Каналу, возможны ли провокации в отношении Украины со стороны белорусских властей.

Несет ли угрозу Украине призыв офицеров в Беларуси?

Бульба отметил, что провокации Минск мог осуществить, начиная с 2022 года.

В то же время в Беларуси в 2026 году проводятся ежегодный призыв офицеров запаса на военную службу.

Уже около 10 лет происходит призыв 150 – 240 офицеров, которые закончили военные кафедры, но не имеют никакого опыта. Их призывают ровно на 45 дней для прохождения минимального обучения. Поэтому это ни в коем случае не свидетельствует об укреплении белорусского войска,

– подчеркнул он.

Основатель "Белого легиона" напомнил, что в 2025 году один из офицеров, которого призвали на 45 дней, должен был научиться стрелять из ПЗРК "Стрела", но ему за все это время ни разу не дали сделать боевого пуска. Потому что у белорусского министерства обороны нет лишних средств.

Однако в Беларуси происходит укрепление сил противовоздушной обороны. Несколько дней назад возле Мозырского нефтеперерабатывающего завода поднимали вертолеты, которые гонялись за "Шахедами". В последнее время российские дроны под влиянием украинской РЭБ начинают вести себя слишком непредсказуемо,

– объяснил он.

В то же время были случаи, по его словам, когда на белорусской территории сбивали российские дроны. Россияне неподалеку от границы с Украиной, создали на аэродроме "Зябровка" свой анклав, загородили его колючей проволокой, минными полями и сбивают оттуда свои "Шахеды", которые не имеют возможности распознавания "свой – чужой".

Поэтому усиление ПВО нужно Лукашенко, чтобы защитить свои НПЗ, а не для того, чтобы готовить нападение на Украину,

– отметил Сергей Бульба.

В общем, как подчеркнул он, нет признаков того, что Беларусь собралась это делать. Украина держит все время на белорусской границе 15 – 16 тысяч военнослужащих. Украину и Беларусь разделяет Полесье, где преимущественно болота. Существует примерно 5 – 6 дорог, которые соединяют две страны. Однако на сегодня все мосты взорваны, дороги – заминированы и пристреляны со стороны Украины.

Обратите внимание! Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что на сегодня угрозы наступления Беларуси на территорию Украины нет, ведь с военной точки зрения это слабая страна. Однако белорусские власти развивает логистику вблизи границы Украины, поэтому возможность агрессии со стороны Беларуси в будущем остается вероятной.

"Согласно логике войны, тот, кто наступает для того, чтобы достичь успеха, должен иметь преимущество в личном составе в 4 – 5 раз по сравнению со стороной, обороняющейся. Поэтому Беларуси нужно выставить 60 – 80 тысяч военных, а она не имеет их в таком количестве. В стране количество более-менее боеспособного войска составляет 30 – 35 тысяч человек", – отметил основатель "Белого легиона".

Поэтому, по его мнению, Беларусь не представляет угрозы для Украины с военной точки зрения. Однако угроза провокаций в виде действий российских ДРГ существует постоянно.

