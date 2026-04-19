"Здесь и сейчас" угрозы наступления со стороны Беларуси нет. Впрочем, нельзя исключать, что враг прибегнет к провокациям в будущем. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Какова вероятность наступления из Беларуси в ближайшее время?

По словам Коваленко, в военном плане Беларусь – слабая страна, ни на что не способна без россиян. Российских войск там немного. Поэтому сейчас враг делает ставку исключительно на информационные провокации.

В то же время следует учесть, что противник продолжает развивать логистику у украинской границы. Это означает, что перспектива агрессии со стороны Беларуси в будущем сохраняется.

Коваленк подчеркнул, что наши войска в приграничье находятся в полной боевой готовности. Если белорусы пойдут на провокацию, они понесут сокрушительные поражения и даже могут потерять собственную территорию.

В ЦПД подчеркивают, что сейчас Москва дала задание Минску нагнетать обстановку. Оккупанты готовятся к штурмам на востоке и юге Украины в весенне-летний период. Поэтому им важно отвлекать украинские силы на другие направления – Сумщину, Харьковщину, границу с Беларусью.

Относительно военной угрозы, по состоянию на сейчас ее нет. Если Лукашенко совершит такую ошибку, то его просто не будет,
– подчеркнул Коваленко.

Почему об угрозе наступления из Беларуси снова заговорили?

  • По данным разведки, в приграничных районах Беларусь развивает дорожную инфраструктуру в направлении Украины и обустраивает артиллерийские позиции.

  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве в Беларуси офицеров запаса на военную службу.

  • Военный обозреватель Василий Пехньо отмечает, что агрессивные заявления Лукашенко связаны с проблемами России на фронте. В такие моменты Москва часто использует Беларусь как элемент давления и запугивания. Речь идет о попытках заставить Украину перебросить часть войск на северное направление, чтобы ослабить другие участки фронта. Также возможны провокации на границе, чтобы вызвать панику.

  • Россия может использовать территорию Беларуси не для прямого наступления, а для гибридного давления на Украину – провокаций и попыток отвлечь украинские войска. Об этом говорит основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев. По его словам, белорусская армия сейчас не готова к полноценной войне, поэтому речь скорее о локальных действиях у границы.

  • Эксперт Павел Лакийчук отмечает, что Путин может оказывать сильное давление на Минск и фактически использовать белорусскую армию в своих интересах. Причина – нехватка ресурсов у России из-за больших потерь на фронте. По его словам, Москва или пытается привлечь дополнительные силы извне, или получить контроль над частью белорусских войск. При этом российское влияние в структурах Беларуси уже значительное. Лукашенко, в свою очередь, пытается балансировать: демонстрирует лояльность Кремлю, но избегает прямого вступления в войну. В то же время эксперты не исключают, что Россия может попытаться использовать белорусский ресурс даже без полного согласия Минска.