"Здесь и сейчас" угрозы наступления со стороны Беларуси нет. Впрочем, нельзя исключать, что враг прибегнет к провокациям в будущем. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Какова вероятность наступления из Беларуси в ближайшее время?
По словам Коваленко, в военном плане Беларусь – слабая страна, ни на что не способна без россиян. Российских войск там немного. Поэтому сейчас враг делает ставку исключительно на информационные провокации.
В то же время следует учесть, что противник продолжает развивать логистику у украинской границы. Это означает, что перспектива агрессии со стороны Беларуси в будущем сохраняется.
Коваленк подчеркнул, что наши войска в приграничье находятся в полной боевой готовности. Если белорусы пойдут на провокацию, они понесут сокрушительные поражения и даже могут потерять собственную территорию.
В ЦПД подчеркивают, что сейчас Москва дала задание Минску нагнетать обстановку. Оккупанты готовятся к штурмам на востоке и юге Украины в весенне-летний период. Поэтому им важно отвлекать украинские силы на другие направления – Сумщину, Харьковщину, границу с Беларусью.
Относительно военной угрозы, по состоянию на сейчас ее нет. Если Лукашенко совершит такую ошибку, то его просто не будет,
– подчеркнул Коваленко.
Почему об угрозе наступления из Беларуси снова заговорили?
По данным разведки, в приграничных районах Беларусь развивает дорожную инфраструктуру в направлении Украины и обустраивает артиллерийские позиции.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве в Беларуси офицеров запаса на военную службу.
Военный обозреватель Василий Пехньо отмечает, что агрессивные заявления Лукашенко связаны с проблемами России на фронте. В такие моменты Москва часто использует Беларусь как элемент давления и запугивания. Речь идет о попытках заставить Украину перебросить часть войск на северное направление, чтобы ослабить другие участки фронта. Также возможны провокации на границе, чтобы вызвать панику.
Россия может использовать территорию Беларуси не для прямого наступления, а для гибридного давления на Украину – провокаций и попыток отвлечь украинские войска. Об этом говорит основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев. По его словам, белорусская армия сейчас не готова к полноценной войне, поэтому речь скорее о локальных действиях у границы.
Эксперт Павел Лакийчук отмечает, что Путин может оказывать сильное давление на Минск и фактически использовать белорусскую армию в своих интересах. Причина – нехватка ресурсов у России из-за больших потерь на фронте. По его словам, Москва или пытается привлечь дополнительные силы извне, или получить контроль над частью белорусских войск. При этом российское влияние в структурах Беларуси уже значительное. Лукашенко, в свою очередь, пытается балансировать: демонстрирует лояльность Кремлю, но избегает прямого вступления в войну. В то же время эксперты не исключают, что Россия может попытаться использовать белорусский ресурс даже без полного согласия Минска.