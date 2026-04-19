"Тут і зараз" загрози наступу з боку Білорусі немає. Втім, не можна виключати, що ворог вдасться до провокацій у майбутньому. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Дивіться також Після "врегулювання певних питань": Лукашенко висловився про ймовірну зустріч з Трампом
Яка ймовірність наступу з Білорусі найближчим часом?
За словами Коваленка, у військовому плані Білорусь – слабка країна, ні на що не здатна без росіян. Російських військ там небагато. Тому зараз ворог робить ставку виключно на інформаційні провокації.
Водночас слід врахувати, що противник продовжує розбудовувати логістику біля українського кордону. Це означає, що перспектива агресії з боку Білорусі у майбутньому зберігається.
Коваленк підкреслив, що наші війська у прикордонні перебувають у повній бойовій готовності. Якщо білоруси підуть на провокацію, вони зазнають нищівних поразок і навіть можуть втратити власну територію.
У ЦПД підкреслюють, що зараз Москва дала завдання Мінську нагнітати обстановку. Окупанти готуються до штурмів на сході та півдні України у весняно-літній період. Тому їм важливо відволікати українські сили на інші напрямки – Сумщину, Харківщину, кордон з Білоруссю.
Щодо військової загрози, станом на зараз її немає. Якщо Лукашенко здійснить таку помилку, то його просто не буде,
– наголосив Коваленко.
Чому про загрозу наступу з Білорусі знову заговорили?
За даними розвідки, у прикордонних районах Білорусь розбудовує дорожню інфраструктуру у напрямку України та облаштовує артилерійські позиції.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про призов у Білорусі офіцерів запасу на військову службу.
Військовий оглядач Василь Пехньо зазначає, що агресивні заяви Лукашенка пов'язані з проблемами Росії на фронті. У такі моменти Москва часто використовує Білорусь як елемент тиску і залякування. Йдеться про спроби змусити Україну перекинути частину військ на північний напрямок, щоб послабити інші ділянки фронту. Також можливі провокації на кордоні, щоб викликати паніку.
Росія може використовувати територію Білорусі не для прямого наступу, а для гібридного тиску на Україну – провокацій і спроб відволікти українські війська. Про це говорить засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев. За його словами, білоруська армія зараз не готова до повноцінної війни, тому мова радше про локальні дії біля кордону.
Експерт Павло Лакійчук зазначає, що Путін може чинити сильний тиск на Мінськ і фактично використовувати білоруську армію у своїх інтересах. Причина – нестача ресурсів у Росії через великі втрати на фронті. За його словами, Москва або намагається залучити додаткові сили ззовні, або отримати контроль над частиною білоруських військ. При цьому російський вплив у структурах Білорусі вже значний. Лукашенко, у свою чергу, намагається балансувати: демонструє лояльність Кремлю, але уникає прямого вступу у війну. Водночас експерти не виключають, що Росія може спробувати використати білоруський ресурс навіть без повної згоди Мінська.