"Тут і зараз" загрози наступу з боку Білорусі немає. Втім, не можна виключати, що ворог вдасться до провокацій у майбутньому. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Яка ймовірність наступу з Білорусі найближчим часом?

За словами Коваленка, у військовому плані Білорусь – слабка країна, ні на що не здатна без росіян. Російських військ там небагато. Тому зараз ворог робить ставку виключно на інформаційні провокації.

Водночас слід врахувати, що противник продовжує розбудовувати логістику біля українського кордону. Це означає, що перспектива агресії з боку Білорусі у майбутньому зберігається.

Коваленк підкреслив, що наші війська у прикордонні перебувають у повній бойовій готовності. Якщо білоруси підуть на провокацію, вони зазнають нищівних поразок і навіть можуть втратити власну територію.

У ЦПД підкреслюють, що зараз Москва дала завдання Мінську нагнітати обстановку. Окупанти готуються до штурмів на сході та півдні України у весняно-літній період. Тому їм важливо відволікати українські сили на інші напрямки – Сумщину, Харківщину, кордон з Білоруссю.

Щодо військової загрози, станом на зараз її немає. Якщо Лукашенко здійснить таку помилку, то його просто не буде,

– наголосив Коваленко.

Чому про загрозу наступу з Білорусі знову заговорили?