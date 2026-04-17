Водночас українська сторона вже попередила Мінськ про наслідки будь-яких агресивних дій. Про це розповідає засновник підрозділу KRAKEN Констянтин Немічев.

Дивіться також Росія хоче будувати бази БпЛА в Білорусі: до чого готується Путін і як це загрожуватиме Україні

Чи справді Росія може використати Білорусь для наступу?

На тлі заяв білоруської влади та активності біля кордону з Україною зростає увага до можливих загроз із північного напрямку. Водночас із військового погляду армія Білорусь наразі не готова до ведення повноцінних бойових дій і залишається обмеженою у своїх можливостях.

За даними розвідки, Росія розглядає варіант гібридного застосування своїх військ із території Білорусі у поєднанні з білоруськими підрозділами. Такий сценарій передбачає не масштабний наступ, а локальні дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації.

Окрему увагу привертає риторика самопроголошеного президента Олександр Лукашенко, який нещодавно заявив, що країна готується до війни та "мирного часу не буде". Також у Білорусі підписали указ про призов офіцерів запасу, що формально пояснюється плановими заходами для посилення мобілізаційного резерву.

Паралельно фіксується розвиток військової інфраструктури поблизу українського кордону. Це може свідчити про підготовку до можливих провокацій або демонстрацій сили.

Йдеться не про масштабний наступ, а про прикордонні провокації, створення напруги на півночі України та спробу відтягнути частину сил ЗСУ з ключових напрямків на сході та півдні,

– каже Немічев.

Він наголошує, що основна мета таких дій – змусити Україну перекинути частину військ із гарячих напрямків, послабивши оборону на сході та півдні.

Водночас сценарії наступу на великі міста, зокрема Київ, Луцьк, Житомир чи Рівне, наразі оцінюються як малоймовірні. Українська сторона має достатній рівень підготовки, щоб оперативно реагувати на будь-які загрози.

Україна вже передала чіткий сигнал керівництву Білорусі щодо неприпустимості провокацій. У разі їх реалізації відповідь буде швидкою та жорсткою, що додатково стримує ескалацію на цьому напрямку.

Що насправді задумала Росія?