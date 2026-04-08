Росія й без того використовує Білорусь для коригування дронових атак по Білорусі, зокрема, вона розміщувала обладнання для наведення "Шахедів" навіть на житлових будинках. Військові експерти спеціально для 24 Каналу розібрали загрози, які можуть з'явитись із території Білорусі з побудовою там подібних баз.

До чого може готуватись Путін, розміщуючи бази БпЛА в Білорусі?

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, що в короткостроковій перспективі Росія навряд зможе побудувати подібні бази в Білорусі, зокрема, до завершення 2026 року. Лукашенку треба прогинатись під Путіна, тож він буде дозволяти й розміщувати "Орєшнік" і будувати бази для далекобійних дронів.

Утім вписуватись у війну разом із Путіним Лукашенко не буде. Росія зараз не у виграшному становищі, а білоруському самопроголошеному президенту дуже імпонує, що Трамп деблокував його режим і потрохи знімає санкції з його режиму. Утім, на жаль, очевидний факт, що Росія готується до глобальної війни, й "білоруський балкон", як його називають європейці, є важливим плацдармом для окупантів,

– зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Він продовжив, що Росія продовжує розбудовувати свої військові потужності по всьому кордону з НАТО, починаючи від Фінляндії, закінчуючи Польщею. Очевидно, що Москва готується до боєзіткнення з Західним світом. Утім ці майданчики можуть бути використані й для атак по Україні. Однак Україна точно зреагує та дасть відповідь, бо це не 2022 рік, коли західні партнери забороняли Україні превентивні удари.

Які загрози від баз БпЛА в Білорусі?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зауважив, що навряд Білорусь і її збройні сили вступлять у війну. Лукашенко на це не піде, бо миттєво вимкнеться білоруська економіка. Однак дати можливість російським дронам заходити на нашу територію він точно може. Тим паче керувати ними.

"Як це відбувається зараз, коли дрони з Брянщини проходять Чернігівщину, Київщину, Житомирщину, Рівненщину та доходять до Волині. Це відбувається за допомогою певної інфраструктури, що є на території Білорусі. Такі польоти тепер можуть посилитись. Вони можуть збільшити кількість й інтенсивність польотів, тож, не виключаю, що дрони можуть заходити через Білорусь або стартувати одразу з Білорусі", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

За його словами, така можливість є, й до неї треба готуватись уже. Треба вже планувати, що доведеться тримати ще 1000 кілометрів повітряного фронту. Треба розвертати певні системи або ж навчити ті сили, що обороняють кордон із Білоруссю збивати дрони. Це буде, м'яко кажучи, великою проблемою, бо сотні дронів, що йтимуть із Волині на Львів, буде важко перехопити.

Чого добивається Росія ударами по Україні вдень?

Разом із імовірною побудовою баз БпЛА на території Білорусі Росія дещо змінила тактику ударів по Україні й атакує тепер удень. Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк висловив думку, що Росія відмовилась уже від усіх маскувань, і вони хочуть створити умови, за яких удень, коли всі на роботі, було неможливо працювати, адже постійно виють сирени, постійно треба перебувати в бомбосховищі.

Вони вважають, що удари вдень дозволяють їм мати додатковий психологічний і економічний тиск. Разом із тим вони ж проводили показові тренування злетів МіГів-31К, які змушували в Україні працювати сирени. Тож, це не більше, ніж психологічно-економічний розрахунок. Росія б'є вдень, щоб отримати більше жертв, більше шоку,

– підкреслив радник Офісу Президента України.

Він додав, що Росія примітивна. Вона не вибудовує складні схеми, вона не проводить складну аналітику. Росіяни можуть брати тільки нахрапом, тільки кількістю. Кількістю зброї, кількістю грошей. Удари вдень по Україні демонструють нахабність Росії. Вони мають психологічний і економічний ефект для українців і психологічний ефект для європейців, мовляв, уночі їх не видно, тож гляньте, як це виглядає вдень.

