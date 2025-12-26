Відповідну заяву президент України зробив після проведення чергової Ставки головнокомандувача, передає 24 Канал.

Як розповів Володимир Зеленський, під час засідання розглянули всі питання, пов'язані з безпілотниками. Йдеться про протидію атакам російських "Шахедів", розвиток української "Лінії дронів" і завдання далекобійних ударів.

Він також підкреслив, що Росія намагається обходити українську систему перехоплення, використовуючи повітряний простір і територію Білорусі.

За інформацією української розвідки, обладнання, яке використовується для ударів по Україні, розміщують у прикордонних населених пунктах Білорусі, зокрема на житлових будинках.

Фактично на дахах звичайних 5-поверхівок розташовані антени й інше обладнання, яке допомагає наводити "Шахеди" на об'єкти в наших західних регіонах. Це абсолютна зневага до людських життів, і важливо, щоб у Мінську перестали із цим гратися,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що Україна поінформує міжнародних партнерів і працюватиме над спільною відповіддю на ці дії.

Зауважимо, що Україна вже спостерігала подібні кроки з боку країни-агресорки раніше, зокрема коли йшлося про розміщення "Орешника" на території Білорусі.

Цікаво! Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко наголосив, що ініціативи з протидії безпілотникам і надалі залишаються пріоритетними. За його словами, є стриманий оптимізм, адже вже у 2026 році планують реалізацію проєкту "Лінії дронів" для окремих населених пунктів, розташованих уздовж лінії фронту.

