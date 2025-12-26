Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Що відомо про вибухи в Ізмаїлі 26 грудня?
Тривогу в Ізмаїльському районі Одеської області оголосили ще 25 грудня о 23:54. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.
Декілька груп ворожих ударних БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху Татарбунари (Одещина),
– писали військові.
Уже о 00:17 Повітряні сили зазначали про групу російських безпілотників, яка тримає курс на Катлабуг, Ізмаїл, Рені. Жителів Ізмаїла попередили про небезпеку о 00:30.
Сильні вибухи в місті почули о 00:28, про що писали місцеві телеграм-канали. Наступні вибухи прогриміли о 00:45.
Через кілька хвилин монітори писали, що "Шахеди" ще рухаються у напрямку Ізмаїла. У телеграм-каналі "Миколаївський Ванек" написали, що, станом на 01:04 із 18 безпілотників, які летіли на Ізмаїл, залишилося 5. Ще 3 ворожі дрони летіли у напрямку Південного.
Повторні вибухи в Ізмаїлі чули о 01:31, писало Суспільне.
Що писали про вибухи в Одесі?
Вибухи в Одесі пролунали 26 грудня о 01:23. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Тривогу в Одеському районі оголосили годиною раніше. Повітряні сили писали про рух безпілотників у напрямку міста о 01:10.
Група БпЛА з акваторії Чорного моря – курсом на Одесу/Чорноморське,
– зазначили військові.
Де ще були вибухи в Україні останнім часом?
У Київській області ввечері 25 грудня лунали вибухи. У регіоні було зафіксовано ворожі безпілотники, по яких працюють сили ППО.
Того ж вечора гучно було поблизу Ковеля на Волині. Пізніше стало відомо, що росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури в регіоні.
До речі, також ввечері 25 грудня повідомлялося, що російська армія запустила крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря. Однак поки що цих ворожих цілей у повітряному просторі України зафіксовано не було.