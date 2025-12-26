Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Дивіться також Наслідки атаки Росії: Братчук пояснив появу плям у морі біля узбережжя Одеси

Що відомо про вибухи в Ізмаїлі 26 грудня?

Тривогу в Ізмаїльському районі Одеської області оголосили ще 25 грудня о 23:54. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.

Декілька груп ворожих ударних БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху Татарбунари (Одещина),

– писали військові.

Уже о 00:17 Повітряні сили зазначали про групу російських безпілотників, яка тримає курс на Катлабуг, Ізмаїл, Рені. Жителів Ізмаїла попередили про небезпеку о 00:30.

Сильні вибухи в місті почули о 00:28, про що писали місцеві телеграм-канали. Наступні вибухи прогриміли о 00:45.

Через кілька хвилин монітори писали, що "Шахеди" ще рухаються у напрямку Ізмаїла. У телеграм-каналі "Миколаївський Ванек" написали, що, станом на 01:04 із 18 безпілотників, які летіли на Ізмаїл, залишилося 5. Ще 3 ворожі дрони летіли у напрямку Південного.

Повторні вибухи в Ізмаїлі чули о 01:31, писало Суспільне.

Що писали про вибухи в Одесі?

Вибухи в Одесі пролунали 26 грудня о 01:23. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Тривогу в Одеському районі оголосили годиною раніше. Повітряні сили писали про рух безпілотників у напрямку міста о 01:10.

Група БпЛА з акваторії Чорного моря – курсом на Одесу/Чорноморське,

– зазначили військові.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де ще були вибухи в Україні останнім часом?