Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Де зараз є тривога?
Наразі тривогу оголошено частково у Київській, Чернігівській, Миколаївській областях та повністю в Одеській області. БпЛА на північ Київщини з Чернігівщини. Чернігівщина: група БпЛА на півночі – курсом на Мену, Корюківку.
