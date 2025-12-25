Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К теме Россия терроризировала Чернигов на Рождество: погиб человек, среди раненых трое детей
Где сейчас есть тревога?
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Сейчас тревога объявлена частично в Киевской, Черниговской, Николаевской областях и полностью в Одесской области. БПЛА на север Киевщины с Черниговщины. Черниговщина: группа БПЛА на севере – курсом на Мену, Корюковку.
