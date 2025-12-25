Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

Какие последствия атаки на Чернигов?

В Чернигове прогремели взрывы около 12:57 во время вражеской атаки. Позже стало известно о последствиях.

Зафиксировано попадание в 5-этажку. Возник пожар в квартире,

– написал глава Черниговской МВА.

Он добавил, что враг атаковал объект критической инфраструктуры.