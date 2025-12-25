Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
Які наслідки атаки на Чернігів?
У Чернігові пролунали вибухи близько 12:57 під час ворожої атаки. Пізніше стало відомо про наслідки.
Зафіксовано влучання в 5-поверхівку. Виникла пожежа в квартирі,
– написав очільник Чернігівської МВА.
Він додав, що ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури. У міській раді уточнили, що пошкодження в багатоповерхівці зафіксували на третьому поверсі. Там спалахнула пожежа. На місці події працюють екстрені служби.
Попередньо відомо про одну постраждалу людину.