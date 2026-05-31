Моніторингові канали розповіли, що ворог міг запустити по Україні крилаті ракети.

Дивіться також Три дні пробула під завалами: в Києві померла кішка Артеміда

Що відомо про загрозу ракетного удару?

Так, близько 21:22 у мережі з'явилися повідомлення про те, що окупанти запустили ракети Х-101 з одного борту Ту-95 з району аеродрома "Енгельс".

Якщо пуски ракет були справжні, то вони перетнуть повітряний простір України за годину.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Втім, монітори схиляються до думки, що пуски були імітаційними.

Водночас загроза масованого комбінованого удару по Україні цієї ночі зберігається.

Раніше влада попереджала, що росіяни готуються до великої атаки. Серед можливих дат обстрілу називали ніч 30 травня та ніч 31 травня. Втім, у ці дні масованих ударів не відбулося.

У ЗМІ написали, що причина тому – "одноденне перемир'я", яке запропонувала Росія у зв'язку зі святкуванням Трійці. Мовляв, через це агресор відмовився бити по Україні на вихідних і повідомив про це США.

У Зеленського спростували повідомлення про "одноденне перемир'я", назвавши його інформаційним вкидом.