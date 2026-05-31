Радник президента України Дмитро Литвин у коментарі 24 Каналу спростував інформацію про те, що Росія відтермінувала удар по українських регіонах.

За повідомленнями у ЗМІ, російська сторона нібито інформувала США про пропозицію короткострокового припинення вогню, під час якого планований удар не був завданий.

Водночас у Києві цю версію подій спростовують. Радник президента України Дмитро Литвин заявив, що Росія не демонструє жодних ознак доброї волі та продовжує готуватися до нових масованих атак.

За його словами, подібні заяви можуть бути частиною інформаційних маніпуляцій і не свідчать про реальні наміри Москви щодо зменшення інтенсивності бойових дій.

Вся ця фейкова набожність їм потрібна лише, щоб створити необхідні умови для підготовки удару,

– зазначив Литвин.

Нагадаємо, що 29 травня Володимир Зеленський попередив українців, що росіяни готують новий масований удар по українських містах. Росія також не стримувалася в коментарях і вчергове погрожувала Україні, що удар по Києву може бути "в будь-який момент".