В Угрупованні об'єднаних сил спростували цю інформацію.

Дивіться також Росіяни говорили про захоплення населеного пункту на Харківщині: у ЗСУ прокоментували

Під чиїм контролем перебуває село Рясне?

Попри заяви російських пропагандистів, населений пункт Рясне перебуває під повним контролем Сил оборони. Українські військові продовжують знищувати окупантів на Сумському напрямку.

ЗСУ знищують росіян на Сумщині: дивіться відео

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Бійці 119 окремої бригади територіальної оборони разом з іншими підрозділами успішно відбивають атаки ворога. Також окупантів, які залишаються, ЗСУ знищують за допомогою FPV-дронів.

Що відомо про ситуацію на Сумському напрямку?

Бойові дії на Сумщині тривають. Росіяни знову намагалися просуватися по газопроводу. Речник 8-го корпусу ДШВ ЗСУ Вадим Карп'як розповів 24 Каналу, що в контексті Сумщини часто говорять про "буферну зону", яку хочуть зробити росіяни. Але реальність зовсім інша.

Нещодавно десантники взяли російського полоненого, який зміг пройти через цей газопровід. Зазвичай більшість окупантів, які вилізають з труби, швидко знищуються дронами. Переважно туди заходять групи по 10 людей.

Командир роти 425 окремого батальйону безпілотних систем "Очі" з позивним "Дайвер" розповів про специфіку боїв на Сумщині. За його словами, на Сумському напрямку переважно йдуть піхотні атаки, а окупантів поступово вибивають дронами.