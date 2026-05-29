Про ситуацію на цьому напрямку інформує 16 армійський корпус ЗСУ.

Яка ситуація нині на Харківщині?

У ЗСУ зауважили, що навіть один із провідних Z-каналів "Рибар" не підтверджує інформацію росіян про нібито захоплення населеного пункту Нововасилівка. "Рибар" стверджує, що "кадрів об'єктивного контролю поки немає".

Українські оборонці повідомили, що кілька днів тому противник дійсно намагався зайти в Нововасилівку, однак ці плани були своєчасно виявлені. У результаті, по штурмових групах завдали комбінованого вогневого ураження.

Підтверджено втрати противника: четверо російських військовослужбовців ліквідовані, ще один здався в полон. Частина особового складу, втративши орієнтування, розбіглася лісовим масивом. Їхні пошуки тривають,

– уточнили у 16 армійському корпусі.

Військові також додали, що 27 та 28 травня противник активно проводив повітряну розвідку в цьому районі, ймовірно намагаючись з'ясувати локації власних штурмових груп. Радіообмін майже не фіксувався, а спроб підвозу забезпечення в напрямку Нововасилівки не було помічено. Це може свідчити або про відсутність підтримки для штурмовиків, або про те, що шукати вже нікого.

На тлі невдалого наступу та значних втрат у підрозділах противника фіксуються ознаки деморалізації й дезорієнтації. У війську окупантів панують панічні настрої та існують випадки відмови виконувати завдання, додають у ЗСУ.

Нововасилівка перебуває під повним контролем Сил оборони України,

– наголосили у ЗСУ.

Росія систематично бреше про свої "досягнення"

Зауважимо, аналітики Інституту вивчення війни ISW неодноразово виявляли заяви військового командування противника, що значно перебільшують реальні досягнення російських окупаційних військ на фронті. Там вважають, що Росія систематично викривляє "геометрію поля бою" на найвищому рівні.

У своїх звітах Путіну російські генерали неодноразово вказували, що територія населених пунктів Нова Токмачка, Приморське, Степногірськ, Річне, Веселянку, Запорожець, Запасне, Малі Щербаки та Щербаки "звільнена" російськими військами. Однак аналітики спростовують таку інформацію, мовляв, станом на 9 квітня доказів контролю Росії над цими пунктами немає.

У грудні та січні Герасимов та командувач Західного угруповання військ Росії генерал-полковник Сергій Кузовльов звітували про нібито "звільнення" населених пунктів біля Куп'янська. У квітні також з'явились заяви про "знищення" українських сил на східному березі річки Оскіл, хоча про їхнє "оточення" повідомляли ще за пів року до цього.