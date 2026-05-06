Командир роти 425 окремого батальйону безпілотних систем "Очі" з позивним "Дайвер" розповів 24 Каналу, що його підрозділ близько 3 років перебував на Краматорському напрямку. Ворог там активніше застосовує різну техніку. На Сумщині ж переважно йдуть піхотні атаки.

Що відбувається на Сумському напрямку?

За словами військового, ворог фактично кожного дня намагається пролізти хоча б десь на Сумському напрямку. Однак українські підрозділи добре налагодили тут роботу, тому росіян вдається знищувати.

Вони стабільно йдуть і йдуть. Але на нашій ділянці росіянам не вдається просунутися. Скажу більше, ми навіть нарощуємо кілзону. Вона перебуває на рівні 20 кілометрів. Росіяни заходять і вже не повертаються,

– розповів військовий.

Здебільшого росіяни намагаються залізти в "зеленку", щоб окопатися на місці. Зрідка на деяких ділянках їм вдається втриматися на позиції. Зазвичай це відбувається в негоду, коли дрони не завжди можуть виявити просування ворога.

Таке стається, коли йде дощ та вітер. Тоді вже стараємося силами свого батальйону та разом з суміжниками вибивати їх звідти. Це нам вдається. Дуже рідко коли ворогу вдається досягти тут успіху,

– наголосив військовий.

Також, за словами військового, зараз на Сумському напрямку немає значного скупчення військ ворога. Вони фізично не здатні просунутися до Сум. Але спроби лізти вперед тривають кожного дня.

Чому Росія атакує саме Сумщину?

Росія вже не перший рік тисне на прикордонні напрямки. Зокрема це відбувається в Харківській та Сумській областях. Диктатор Володимир Путін неодноразово говорив про так звану "буферну зону" уздовж кордону з Україною. А заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса повідомляв, що окупанти хочуть утворити таку зону у Харківській, Сумській, Чернігівській та навіть у Вінницькій області на межі з невизнаним Придністров'ям.

Один із засновників та заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу Костянтин Немічев розповів, що росіяни не просто так тиснуть на прикордонних ділянках. Їм важливо створювати додаткові джерела напруги та "розтягувати" підрозділи ЗСУ. Так вони хочуть знайти слабкі ділянки в українській обороні.

Очевидно, що ворог і надалі продовжуватиме це робити. Тому варто очікувати подальших атак на прикордонних територіях. Військовий не відкидає варіант, за якого росіяни спробують тиснути навіть на Чернігів. Але йдеться не про широкомасштабний наступ, а про спробу розтягнути українські підрозділи.

Росія продовжує обстрілювати Сумщину

Росіяни регулярно обстрілюють Сумщину. Ворог постійно запускає ударні безпілотники по регіону. До прикладу, 6 травня окупанти вдарили дронами по дитячому садку в Сумах. Відомо про щонайменше 2 поранених. Дітей евакуювали.

В ніч на 4 травня росіяни вдарили безпілотниками по Шостці Сумської області. Внаслідок атаки були пошкоджені багатоповерхівки, приміщення магазину, пошта, адміністративна будівля тощо.