Таку інформацію повідомив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв'ю для РБК-Україна.

Дивіться також Понад 1000 ліквідованих та багато техніки: втрати ворога на 8 квітня

Які плани у Росії щодо України?

Павло Паліса розповів, що станом на 2026 рік росіяни планують створити буферну зону у Харківській, Сумській і Чернігівській областях, і покращити ситуацію для окупації Запорізької та Херсонської областей України.

Крім вищезгаданого, за словами бригадного генерала, у довгостроковій перспективі російське командування прагне окупувати Миколаївську та Одеську області. Утім, навіть на цьому амбіції окупантів не зупиняються.

Мало того, у них у планах навіть з'явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров'я. Це вперше зафіксовано у них плани такого характеру,

– розповів він.

Попри це, на його думку, хвилюватися з цього приводу немає потреби, оскільки станом на зараз це виглядає малоймовірним. Він зауважив, що наразі в російської армії немає вдосталь сил для реалізації цих намірів.

