Відповідну інформацію повідомив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на його інтерв’ю для Financial Times.

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Що відомо про наміри Росії

Наразі у Придністров'ї перебуває незначна кількість російських військових, які контролюють територію у замороженому конфлікті протягом 33 років. Утім, Росія поки не може направити туди більше військ через відсутність виходу до моря між Україною та проєвропейським урядом Молдови.

Молдовський прем'єр повідомив Financial Times, що Росія втручається у майбутні парламентські вибори в країні, які пройдуть у вересні 2025 року, таким чином сподіваючись, що "більш дружній" майбутній уряд дасть змогу розгорнути Москві на тих територіях більший контингент.

За його словами, Москва активно просуває пропаганду в Інтернеті, платить гроші партіям та окремим виборцям. На кампанії впливу в Молдові у 2024 році, як розповів прем'єр-міністр, Росія вже витратила еквівалент 1% ВВП цієї країни.

Ви можете собі уявити, яким важелем впливу і тиску на Україну буде десятитисячне військо на її південно-східному кордоні. Цей контингент також знаходитиметься поблизу Румунії, яка є членом НАТО,

– заявив Дорін Речан.

Наразі, згідно з оприлюдненою інформацією, російський контингент у Придністров’ї налічує близько 1500 осіб, більшість з них це місцеві жителі, які пішли на службу до окупантів. Офіційна мета, як зазначається, полягає в охороні складів радянської зброї.

Нагадаємо, ще у лютому Володимир Зеленський повідомляв, що Україна має точні дані про кількість російських військових у Придністров'ї, яка останнім часом зменшилася. Український президент казав, що російські війська в Придністров'ї охороняють склади зі зброєю.