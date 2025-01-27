Про це 24 Каналу сказав депутат парламенту Молдови Оазу Нонтой. Він додав, що на спільній пресконференції 25 січня президент Молдови Мая Санду та український президент Володимир Зеленський відкинули претензії Росії на те, щоб бути медіатором і гарантом у процесі так званого Придністровського врегулювання.

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Як Україна та Молдова руйнують плани Путіна

Росія намагається використати Придністров'я для дестабілізації ситуації, але спільні зусилля України та Республіки Молдова нейтралізують ці спроби. Зокрема, повинні не допустити дестабілізації ситуації в Республіці Молдова, щоб парламентські вибори не призвели до реваншу путінської п'ятої колони.

Мені здається, що Росія намагається діяти за тим самим примітивним сценарієм, що й раніше, але цього разу найшла коса на камінь. Нові реалії – це партнерство між Республікою Молдовою та Україною, яке здатне звести нанівець усі ці спроби Кремля,

– мовив Нонтой.

За його словами, всі декларації, які лунали з Кремля, Тирасполя чи російського посольства в Кишиневі, загалом були розраховані на інший сценарій, що хтось прогнеться, а тираспольський режим продовжить функціонувати далі.

Ні, поки що Республіка Молдова не те, що тримає паузу, вона наполягає на тому, щоб схема постачання газу на лівий берег Дністра була транспарентною з урахуванням того, що на європейському континенті діють санкції,

– зазначив депутат парламенту Молдови.

Коли йдеться про реінтеграцію Молдови, то є чітка умова – ліквідація незаконної російської присутності. Зі слів Нонтоя, понад 70% контингенту оперативної групи російських військ – це жителі лівого берега, які отримали російське громадянство. Вони пішли служити не через вірність Владіміру Путіну, а заради контракту і пайка. Адже в цьому депресивному регіоні складно знайти роботу, яка нормально оплачується.

Молдовський депутат переконаний, що Кремль має на меті реалізувати державний переворот в Молдові для того, щоб перетворити країну на плацдарм за "спиною" України та на кордоні з НАТО та Євросоюзом.