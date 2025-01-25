Україна готова надати Молдові різносторонню допомогу для виходу з енергетичної кризи. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як Україна може допомогти Молдові

Зеленський заявив, що Росія створила у Молдові штучну кризу, щоб поширити свій вплив.

Росія використовує енергоресурси, щоб впливати на політичну ситуацію в країні, а потім, коли ця країна знаходить рішення, то послаблює цей тиск,

– сказав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Україна готова допомогти, наприклад надіслати Молдові вугілля.

"Ми готові надіслати професіоналів, надати співпрацю в енергетичному секторі. Завдяки цьому ціни на електроенергію можна зменшити на 30%", – пояснив Зеленський.

Президент також додав, що отримав листа від ватажка невизнаного Придністров'я, Красельського, але це був неконкретний лист.

Рішенням може бути також азербайджанський газ. Про нього Зеленський говорив з Алієвим. Газ з Азербайджану можна постачати і в Молдову. Україна, за словами президента, може переправляти азербайджанський газ у Європу, але не російський.

Росія намагається створити хаос соціальний та енергетичний. Але Молдова відбивається від цього,

– сказала президентка Молдови Мая Санду.

Щодо Придністровʼя, Санду знову нагадала, що питання регіону розвʼязуватимуть мирним шляхом, але ключовою умовою для цього є виведення російських військ із території формування.

Зеленський додав, що Україна може надіслати вугілля і до самого Придністров'я, щоб стабілізувати ситуацію.

У нас є вугілля, яке ми можемо відправити, але вони (Придністровʼя – 24 Канал), вже використовують українське вугілля, яке вкрала Росія з Донбасу,

– сказав Зеленський.

Він також зауважив, що Молдавська ДРЕС зараз виробляє електроенергію в обсязі 220 МВт, але її спроможність становить 2, ГВт. Україна може дати вугілля Молдові та Придністровʼю, щоб потім вже отримувати електроенергію звідти за справедливими цінами.