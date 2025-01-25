Украина готова предоставить Молдове разностороннюю помощь для выхода из энергетического кризиса. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как Украина может помочь Молдове

Зеленский заявил, что Россия создала в Молдове искусственный кризис, чтобы распространить свое влияние.

Россия использует энергоресурсы, чтобы влиять на политическую ситуацию в стране, а потом, когда эта страна находит решение, то ослабляет это давление,

– сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова помочь, например прислать Молдове уголь.

"Мы готовы прислать профессионалов, предоставить сотрудничество в энергетическом секторе. Благодаря этому цены на электроэнергию можно уменьшить на 30%", – объяснил Зеленский.

Президент также добавил, что получил письмо от главаря непризнанного Приднестровья, Красельского, но это было неконкретное письмо.

Решением может быть также азербайджанский газ. О нем Зеленский говорил с Алиевым. Газ из Азербайджана можно поставлять и в Молдову. Украина, по словам президента, может переправлять азербайджанский газ в Европу, но не российский.

Россия пытается создать хаос социальный и энергетический. Но Молдова отбивается от этого,

– сказала президент Молдовы Майя Санду.

По Приднестровью, Санду снова напомнила, что вопрос региона будут решать мирным путем, но ключевым условием для этого является вывод российских войск с территории формирования.

Зеленский добавил, что Украина может отправить уголь и в само Приднестровье, чтобы стабилизировать ситуацию.

У нас есть уголь, который мы можем отправить, но они (Приднестровье – 24 Канал), уже используют украинский уголь, который украла Россия с Донбасса,

– сказал Зеленский.

Он также отметил, что Молдавская ГРЭС сейчас производит электроэнергию в объеме 220 МВт, но ее способность составляет 2, ГВт. Украина может дать уголь Молдове и Приднестровью, чтобы потом уже получать электроэнергию оттуда по справедливым ценам.