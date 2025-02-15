Про це президент України сказав під час пресконференції у Мюнхені, передає 24 Канал.

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Скільки ворожих військових залишається на території Придністров'я

Росія окупувала частину Молдови та відправила туди свій контингент. Зараз кількість російських військ на території непризнаної Придністровської Молдавської Республіки значно зменшилося.

Кілька тисяч своїх військових Кремль вивів з Придністров'я. Президент України вважає, що на території так званої Придністровської Республіки перебуває всього кілька тисяч російських військових. За даними України, Там зараз налічується близько 2500 окупантів.

У нас є точні дані скільки було і скільки залишилось росіян. Було 5500 чи 6000, зараз значно менше. Вони сьогодні охороняють склади зі зброєю, а частину вони забрали і вивезли. Вивезли, швидше за все, літаками через Кишинів,

– сказав Володимир Зеленський.

До слова, у Молдові вважають, що в межах мирних переговорів України і Росії можна порушити питання щодо Придністров'я. Прем'єр-міністр країни Дорін Речан вважає, що повному виведенню російських військ може посприяти міжнародний контекст. Молдова буде наполягати, щоб на порядку денному переговорів був і кінець окупації лівого берега Дністра, де російські війська перебувають вже понад 30 років.