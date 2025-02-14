Речан також пояснив, що має статися для того, щоб Росія вивела свій контингент, який незаконно розміщений на території Молдови. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Jurnal TV.

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Які умови необхідні для виведення російських військ з Придністров'я

Прем'єр-міністр Молдови вважає, що потенційні мирні переговори між Росією та Україною можуть сприяти виведенню російських військ з Придністров'я.

Зараз є міжнародний контекст, який може призвести до того, що Росія може вивести свої війська з лівого берега Дністра в рамках цього переговорного процесу. Можливо, не обов'язково в мирному переговорному процесі, це важко уявити найближчим часом, але в переговорному процесі, який стосується України,

– каже Речан.

Він додає, що Молдова наполягатиме, аби це питання "поставили на стіл переговорів". А також зазначає, що будь-які переговори, що стосуються миру чи припинення вогню в Україні, стосуються й нової архітектурної безпеки Європи.

Зауважимо, що на території Придністров'я вже понад 30 років незаконно перебувають російські війська. Така ситуація створює напруженість у країні та порушує її суверенітет.