Варто зазначити, що безпілотники вилучила влада Молдови після того, як вони впали в ніч на 13 лютого поблизу міста Чумай і Чадир-Лунга на півдні країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Agora.md.

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Як відреагував посол Росії у Молдові на уламки БпЛА

За даними видання, навіть після надання цих доказів Озеров не визнав належність безпілотників Росії. Окрім цього, вимагав додаткового підтвердження причетності своєї країни до падіння уламків на півдні Молдови.

На жаль, бувають і випадкові епізоди. Але ми не виключаємо жодного варіанту, це також може бути провокація третьої сторони, а не Республіки Молдова. Звідки ви знаєте, що вони були російськими, – заявив російський дипломат.

Водночас молдовська влада заявила, що фрагменти збитих дронів є конкретним доказом порушення суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країни. Там вимагають від Росії "негайно припинити ці вторгнення".

Під час зустрічі з послом влада Молдови також висловила рішучий протест проти цих порушень та підкреслила, що такі інциденти становлять серйозну загрозу національній безпеці й громадянам країни.