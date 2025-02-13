Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на правоохоронців Молдови. На півдні країни спершу виявили 2 дрони, небезпеки для громадян уже немає.

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Де впали безпілотники

Один БпЛА вибухнув над сільськогосподарським полем поблизу села Чумай Тараклійського району, а інший – у полі приблизно в 1,5 кілометрі від міста Чадир-Лунга.

Експерти вибухотехнічного відділу поліції наразі перебувають на обох місцях і проводять розслідування, після чого дрони будуть детально досліджені. За попередніми даними, фрагменти, знайдені в Чадир-Лунзі, належать російському безпілотнику,

– йдеться в повідомленні.

Згодом у поліції заявили, що знайшли нові уламки – на околиці міста Тараклія, за 2 кілометри від районної лікарні.

Місце падіння російських БпЛА / Фото поліції Молдови

Інцидент підтвердила й президентка країни Майя Санду, заявивши, що російська війна вкотре перетнула кордон Молдови.

Росія не поважає кордонів, нападає на цивільних, поширює терор. Її війна проти України є злочинною. Залиште нас, мирні народи, у спокої,

– написала вона в Х.

До слова, вночі 13 лютого мешканці білоруського Гомеля чули звуки дронів і вибухи під час російської атаки "Шахедами" на Україну. Ймовірно, безпілотники агресора залетіли і на територію Білорусі, що трапляється не вперше.