Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на правоохранителей Молдовы. На юге страны сначала обнаружили 2 дрона, опасности для граждан уже нет.

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Где упали беспилотники

Один БпЛА взорвался над сельскохозяйственным полем вблизи села Чумай Тараклийского района, а другой – в поле примерно в 1,5 километра от города Чадыр-Лунга.

Эксперты взрывотехнического отдела полиции сейчас находятся на обоих местах и проводят расследование, после чего дроны будут детально исследованы. По предварительным данным, фрагменты, найденные в Чадыр-Лунге, принадлежат российскому беспилотнику,

– говорится в сообщении.

Впоследствии в полиции заявили, что нашли новые обломки – на окраине города Тараклия, в 2 километрах от районной больницы.

Место падения российских БпЛА / Фото полиции Молдовы

Инцидент подтвердила и президент страны Майя Санду, заявив, что российская война в очередной раз пересекла границу Молдовы.

Россия не уважает границ, нападает на гражданских, распространяет террор. Ее война против Украины является преступной. Оставьте нас, мирные народы, в покое,

– написала она в Х.

К слову, ночью 13 февраля жители белорусского Гомеля слышали звуки дронов и взрывы во время российской атаки "Шахедами" на Украину. Вероятно, беспилотники агрессора залетели и на территорию Беларуси, что случается не впервые.