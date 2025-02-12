В случае опасности в вашем регионе не приближайтесь к окнам и заботьтесь о своей безопасности. Где сейчас пролетают российские дроны-камиказде, рассказывает 24 Канал в этом материале.

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21:37, 12 февраля БпЛА на границе Сумской и Харьковской областей, курсом на запад.

21:36, 12 февраля Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА

21:21, 12 февраля Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.

21:16, 12 февраля Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА.

21:14, 12 февраля Одесская область – угроза применения ударных БпЛА. Вражеские дроны в акватории черного моря курсом на Одесскую область.

21:05, 12 февраля Обновление по шахедам: БпЛА в Днепропетровской области. Курсом северо-западным.

БпЛА в центре Харьковщины. Курсом на юг.

21:02, 12 февраля Сумская область – угроза применения ударных БпЛА

20:42, 12 февраля Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА.

20:40, 12 февраля Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА!

20:24, 12 февраля "Шахеды" в Запорожской области в районе областного центра курсом на север.

20:19, 12 февраля Запорожье и Днепропетровщина – угроза применения БпЛА.