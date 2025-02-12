В случае опасности в вашем регионе не приближайтесь к окнам и заботьтесь о своей безопасности. Где сейчас пролетают российские дроны-камиказде, рассказывает 24 Канал в этом материале.
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БпЛА на границе Сумской и Харьковской областей, курсом на запад.
Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА
Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.
Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА.
Одесская область – угроза применения ударных БпЛА. Вражеские дроны в акватории черного моря курсом на Одесскую область.
Обновление по шахедам:
- БпЛА в Днепропетровской области. Курсом северо-западным.
- БпЛА в центре Харьковщины. Курсом на юг.
Сумская область – угроза применения ударных БпЛА
Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА.
Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА!
"Шахеды" в Запорожской области в районе областного центра курсом на север.
Запорожье и Днепропетровщина – угроза применения БпЛА.
Сумская, Харьковская, Запорожская, Херсонская области – активность вражеских БпЛА, возможная работа ПВО.