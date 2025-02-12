У разі небезпеки у вашому регіоні не наближайтеся до вікон та дбайте про свою безпеку. Де зараз пролітають російські дрони-каміказде, розповідає 24 Канал в цьому матеріалі.

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21:37, 12 лютого БпЛА на межі Сумської та Харківської областей, курсом на захід.

21:36, 12 лютого Полтавщина – загроза застосування ударних БпЛА

21:21, 12 лютого Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:16, 12 лютого Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:14, 12 лютого Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА. Ворожі дрони в акваторії чорного моря курсом на Одещину.

21:05, 12 лютого Оновлення щодо шахедів: БпЛА в Дніпропетровській області. Курсом північно-західним.

БпЛА в центрі Харківщини. Курсом на південь.

21:02, 12 лютого Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА

20:42, 12 лютого Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.

20:40, 12 лютого Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА!

20:24, 12 лютого "Шахеди"в Запорізькій області в районі обласного центру курсом на північ.

20:19, 12 лютого Запоріжжя та Дніпропетровщина – загроза застосування БпЛА.