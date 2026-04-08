Такую информацию сообщил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью для РБК-Украина.

Какие планы у России в отношении Украины?

Павел Палиса рассказал, что по состоянию на 2026 год россияне планируют создать буферную зону в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, и улучшить ситуацию для оккупации Запорожской и Херсонской областей Украины.

Кроме вышеупомянутого, по словам бригадного генерала, в долгосрочной перспективе российское командование стремится оккупировать Николаевскую и Одесскую области. Впрочем, даже на этом амбиции оккупантов не останавливаются.

Мало того, у них в планах даже появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья. Это впервые зафиксировано у них планы такого характера,

– рассказал он.

Несмотря на это, по его мнению, волноваться по этому поводу нет необходимости, поскольку по состоянию на сейчас это выглядит маловероятным. Он отметил, что сейчас у российской армии нет достаточно сил для реализации этих намерений.

Что происходит на фронте?