Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал 24 Каналу, существует ли такая угроза. Он объяснил, какие действия сегодня осуществляет военный контингент, размещенный в Приднестровье.
К теме Взрывы в Одесской области: Россия снова ударила ракетами
Какое количество российских военных находится в Приднестровье?
Волошин отметил, что в анклаве находится до 2 тысяч российских военнослужащих и еще примерно до 9 тысяч силовиков и тех, кто сочувствует россиянам.
"Кроме того, там расположен 1411 артиллерийский склад боеприпасов в селе Колбасная. Также в Тирасполе есть довольно приличный аэродром, который можно использовать в военных целях. Поэтому для того, чтобы осуществлять определенные провокационные действия, там есть более чем достаточно сил", – подчеркнул спикер Сил обороны Юга Украины.
Обратите внимание! Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Киев готов к сотрудничеству с Молдовой по деоккупации Приднестровья, которая может произойти в будущем. Он отметил, что российские военные, которые находятся в Приднестровье, представляют серьезную угрозу не только для Молдовы, но и для Украины и всего региона.
Для того чтобы проводить серьезные операции у них, по его словам, нет достаточно ни вооружения, ни личного состава.
Самое главное, то, чем они сейчас занимаются – охраняют склад в Колбасной, аэродром и почти каждую неделю проводят там определенные мероприятия по боевой подготовке – тренировки и антитеррористические учения против проникновения украинских диверсионных групп, антидроновые. А также игры по картам – вроде командно-штабных учений,
– отметил Владислав Волошин.
Он добавил, что российские военные в Приднестровье держат себя в тонусе. Поэтому недооценивать угрозу оттуда не стоит. Украина всегда готова к этому и помнит, что за спиной есть враг.
Что происходит вокруг Приднестровья?
Россия не перестает вбрасывать в инфополе провокационную информацию о Приднестровье, что происходит, по словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, на фоне мощных обстрелов Одесской области
Он предположил, что определенные провокации возможны, ведь "филиал ФСБ в Тирасполе не дремлет". Однако все на что они способны, забросить ДРГ, угрожать местному населению вблизи границы. Однако тогда, по словам Братчука, "будет адекватный и жесткий ответ от Сил обороны".
Также глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Молдова взяла курс на "поглощение Евросоюзом" и на "воссоединение или присоединение к Румынии", что станет кратчайшим путем к членству в ЕС. Однако по мнению Лавров, этот курс "разрушает молдавскую государственность".
Братчук отметил, что стратегическая цель России заключается в том, чтобы сохранять регион в зоне своего влияния. Также она считает Приднестровье козырной картой, которой может угрожать". Однако, по его мнению, Молдова учится адекватно реагировать на вызовы и риски со стороны Приднестровья.