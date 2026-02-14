Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал 24 Каналу, существует ли такая угроза. Он объяснил, какие действия сегодня осуществляет военный контингент, размещенный в Приднестровье.

Какое количество российских военных находится в Приднестровье?

Волошин отметил, что в анклаве находится до 2 тысяч российских военнослужащих и еще примерно до 9 тысяч силовиков и тех, кто сочувствует россиянам.

"Кроме того, там расположен 1411 артиллерийский склад боеприпасов в селе Колбасная. Также в Тирасполе есть довольно приличный аэродром, который можно использовать в военных целях. Поэтому для того, чтобы осуществлять определенные провокационные действия, там есть более чем достаточно сил", – подчеркнул спикер Сил обороны Юга Украины.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Киев готов к сотрудничеству с Молдовой по деоккупации Приднестровья, которая может произойти в будущем. Он отметил, что российские военные, которые находятся в Приднестровье, представляют серьезную угрозу не только для Молдовы, но и для Украины и всего региона.

Для того чтобы проводить серьезные операции у них, по его словам, нет достаточно ни вооружения, ни личного состава.

Самое главное, то, чем они сейчас занимаются – охраняют склад в Колбасной, аэродром и почти каждую неделю проводят там определенные мероприятия по боевой подготовке – тренировки и антитеррористические учения против проникновения украинских диверсионных групп, антидроновые. А также игры по картам – вроде командно-штабных учений,

– отметил Владислав Волошин.

Он добавил, что российские военные в Приднестровье держат себя в тонусе. Поэтому недооценивать угрозу оттуда не стоит. Украина всегда готова к этому и помнит, что за спиной есть враг.

Что происходит вокруг Приднестровья?