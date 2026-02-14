Окончательная экспертиза показала, что российскому оппозиционеру Навальному "помогли" умереть в тюрьме. В организме политика нашли эпибатидин – опасный токсин ядовитых лягушек-дротиков, передает 24 Канал.

Как Зеленский отреагировал на известие об отравлении Навального?

Во время пресс-конференции в Мюнхене у Владимира Зеленского поинтересовались, не боится ли он того, что Путин может использовать те же токсины против него, и что Запад должен сделать, чтобы этого не допустить.

Это очень сложный вопрос. Я не знаю, что будет завтра. Мы каждый день боремся и продолжаем эту борьбу за выживание. Я не думаю о себе,

– ответил президент.