Среди агентов, завербованных россиянами – два полковника Управления госохраны, передает 24 Канал.

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Как готовились покушение на Зеленского

Агенты подыскивали людей и планировали убить президента во время его перехода на территории Офиса Президента Украины. Они также собирали и передавали информацию для подготовки покушений на Малюка и Буданова.

Благодаря сотрудничеству СБУ и польского Агентства собственной безопасности также удалось предотвратить убийство Владимира Зеленского на территории Польши.

Совершить преступление должен был военный пенсионер, поляк, которого завербовали десятки лет назад. Он свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы. Президента должны были убить в аэропорту "Жешув". Рассматривалось несколько вариантов. Один из них – это был FPV-дрон, другой – это снайперский комплекс.

К слову, в феврале глава государства рассказал о попытках его убийства в начале вторжения, завершившихся гибелью людей из его офиса.