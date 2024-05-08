Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что нет ничего необычного в присутствии российских агентов в украинских силовых структурах. Также они могут пытаться управлять определенными процессами.

Читайте также Объявление Россией в розыск украинских чиновников является частью операции "Майдан-3", – ISW

Структура, которую трудно уничтожить

Дело в том, что инфильтрация российских или старых советских кгбешников в украинские силовые структуры происходила на протяжении последних 30 лет.

КГБ – это структура, которую трудно уничтожить. Уже лет 100 она руководит на постсоветском пространстве,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Поэтому очень важна качественная работа контрразведки Службы безопасности Украины. За последние полтора года она хорошо себя показала. Сейчас мы увидели ее работу по противодействию уже масштабной операции врага.

Скорее всего подготовка такой операции была связана с инаугурацией Путина и со "скрепными" датами россиян. В последние дни были заявления от российских правоохранительных органов о предъявлении судебных претензий руководству Украины. Все это давление на военно-политическую верхушку Украины.

"В то же время тот факт, что в планировании этих процессов участвовали офицеры УГО свидетельствует о том, что россияне серьезно взялись за это дело. Однако украинская контрразведка очень хорошо сработала", – отметил Роман Свитан.

Больше о покушении на руководство Украины