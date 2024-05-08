Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что нет ничего необычного в присутствии российских агентов в украинских силовых структурах. Также они могут пытаться управлять определенными процессами.
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Структура, которую трудно уничтожить
Дело в том, что инфильтрация российских или старых советских кгбешников в украинские силовые структуры происходила на протяжении последних 30 лет.
КГБ – это структура, которую трудно уничтожить. Уже лет 100 она руководит на постсоветском пространстве,
– отметил полковник запаса ВСУ.
Поэтому очень важна качественная работа контрразведки Службы безопасности Украины. За последние полтора года она хорошо себя показала. Сейчас мы увидели ее работу по противодействию уже масштабной операции врага.
Скорее всего подготовка такой операции была связана с инаугурацией Путина и со "скрепными" датами россиян. В последние дни были заявления от российских правоохранительных органов о предъявлении судебных претензий руководству Украины. Все это давление на военно-политическую верхушку Украины.
"В то же время тот факт, что в планировании этих процессов участвовали офицеры УГО свидетельствует о том, что россияне серьезно взялись за это дело. Однако украинская контрразведка очень хорошо сработала", – отметил Роман Свитан.
Больше о покушении на руководство Украины
- Контрразведка и следователи СБУ раскрыли подготовку покушения на Владимира Зеленского, а также Кирилла Буданова и Василия Малюка, которое готовили агенты ФСБ. Осуществить операцию, которой руководили из России, должный были, в частности, двое полковников УГО, которых задержали.
- В планах врага была ликвидация Владимира Зеленского, поэтому агенты ФСБ искали в ближайшем кругу президента военных, которые бы взяли президента в заложники, а затем убили. Перед тем исполнитель должен был следить за перемещением лица под охраной и сливать данные россиянам. По дому, в котором бы он находился, враг планировал нанести ракетный удар, после чего атаковать дронами тех, кто остался бы в живых.
- Оружие, необходимое для совершения покушения, исполнителю должен был передать полковник УГО. Однако СБУ разоблачила потенциального исполнителя и его "помощников".
- В СБУ и Офисе генерального прокурора сообщили, что покушение на руководство Украины должно было стать "подарком" Путину на инаугурацию, но стало провалом российских спецслужб.
- Известно, что в сеть, которая планировала покушение, входили 5 членов. Участникам "операции ФСБ" сообщено о подозрении в государственной измене и подготовке к террористическому акту. Им грозит пожизненное лишение свободы.
- Покушение на украинское руководство прокомментировал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он отметил, что это свидетельствует "аморальность, которую мы видим со стороны режима Путина с начала этого конфликта". Миллер добавил, что США тесно контактируют с Украиной по этому инциденту.