Напомним, СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ России, которые готовили убийство Владимира Зеленского. Также они готовили покушения на Василия Малюка, Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников.

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Что говорят в Госдепе

Разоблаченная информация о планах российских спецслужб совершить покушение на президента Украины, а также и других высокопоставленных чиновников до инаугурации Владимира Путина свидетельствуют об аморальности кремлевского режима.

Так высказался во вторник в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, о чем сообщил корреспондент Укринформа.

Очевидно, что это лишь говорит об аморальности, которую мы видим со стороны режима Путина с начала этого конфликта,

– заявил представитель внешнеполитического ведомства.

В то же время он подчеркнул, что США находятся в тесном контакте с украинской стороной в этом вопросе.

ФСБ готовила убийство Зеленского: что известно