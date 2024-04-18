Российским агентом оказался гражданин Польши. Его разоблачила СБУ и Офис генпрокурора совместно с правоохранителями Польши.
Кстати Несколько раз готовили очень серьезно, – Буданов о покушениях на Зеленского
Покушение на Зеленского планировал гражданин Польши
Гражданин Польши тесно сотрудничал с военной разведкой России (более известной как ГРУ).
По данным следствия, замыслом фигуранта был сбор и передача стране-агрессору информации о безопасности аэропорта Жешув – Ясенка. Это должно было, среди прочего, помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на Президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания на территории Польши,
– сообщили в СБУ.
Однако, спецслужбы и украинские прокуроры проинформировали польских коллег о возможном совершении покушения и передали им ключевые доказательства по этому делу. Сделали это в рамках оказания международно-правовой помощи.
Завербованного российскими спецслужбами агента удалось идентифицировать и задержать на территории Польши благодаря успешным действиям и оперативному обмену информацией между странами.
Местная прокуратура уже выдвинула ему обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы, что квалифицируется по параграфу 3 статьи 130 Уголовного кодекса Республики Польша.
В четверг, 18 апреля, по ходатайству польской прокуратуры Окружной суд Варшавы применил в отношении злоумышленника меру пресечения – содержание под стражей.
Следственные действия продолжаются. Расследование проводит Агентство внутренней безопасности под надзором Национальной прокуратуры Польши.
Коротко о покушениях на президента
- В январе 2023 года издание Independent сообщило, что с начала полномасштабной войны на украинского лидера было совершено по меньшей мере 12 покушений.
- Позже, в интервью, опубликованном 1 сентября, начальник ГУР рассказал о покушениях на президента.
- Кирилл Буданов подчеркнул: "Несколько раз они (россияне, – 24 Канал) серьезно готовили определенные операции. Очень серьезно, тщательно планировали, проводили подготовительные мероприятия. В конце концов, вы видите, что украинские спецслужбы работают достаточно эффективно, поскольку этого не произошло".
- В феврале 2024 года Владимир Зеленский также прокомментировал покушения. Глава государства отметил, что ему после пятой попытки уже стало не интересно.