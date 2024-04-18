Российским агентом оказался гражданин Польши. Его разоблачила СБУ и Офис генпрокурора совместно с правоохранителями Польши.

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Покушение на Зеленского планировал гражданин Польши

Гражданин Польши тесно сотрудничал с военной разведкой России (более известной как ГРУ).

По данным следствия, замыслом фигуранта был сбор и передача стране-агрессору информации о безопасности аэропорта Жешув – Ясенка. Это должно было, среди прочего, помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на Президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания на территории Польши,

– сообщили в СБУ.

Однако, спецслужбы и украинские прокуроры проинформировали польских коллег о возможном совершении покушения и передали им ключевые доказательства по этому делу. Сделали это в рамках оказания международно-правовой помощи.

Завербованного российскими спецслужбами агента удалось идентифицировать и задержать на территории Польши благодаря успешным действиям и оперативному обмену информацией между странами.

Местная прокуратура уже выдвинула ему обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы, что квалифицируется по параграфу 3 статьи 130 Уголовного кодекса Республики Польша.

В четверг, 18 апреля, по ходатайству польской прокуратуры Окружной суд Варшавы применил в отношении злоумышленника меру пресечения – содержание под стражей.

Следственные действия продолжаются. Расследование проводит Агентство внутренней безопасности под надзором Национальной прокуратуры Польши.

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