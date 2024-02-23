На прямой вопрос журналиста Брета Байера, знает ли президент, сколько раз его пытались убить, Зеленский ответил, что после пятой попытки он уже не считал.

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Зеленского неоднократно хотели убить

В интервью Fox News Зеленский ожидаемо не озвучил никаких подробностей покушений на свою жизнь, а лишь приблизительное их количество.

После пятой попытки мне было уже неинтересно, –

глава государства ограничился одной фразой.

Встреча президента Зеленского с журналистом происходила на Купянском направлении в Харьковской области, всего в 5 км от линии фронта, где была хорошо слышна работа артиллерии. Однако даже в таких условиях Зеленский отметил, что для ВСУ не может быть никакого "плана Б".

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров даже показал, в каком месте проходило интервью. На кадрах видно, что в потолке помещения, в котором находился президент, большая дыра.

Покушения на Зеленского начались раньше, чем он стал президентом