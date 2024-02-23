На прямой вопрос журналиста Брета Байера, знает ли президент, сколько раз его пытались убить, Зеленский ответил, что после пятой попытки он уже не считал.
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Зеленского неоднократно хотели убить
В интервью Fox News Зеленский ожидаемо не озвучил никаких подробностей покушений на свою жизнь, а лишь приблизительное их количество.
После пятой попытки мне было уже неинтересно, –
глава государства ограничился одной фразой.
Встреча президента Зеленского с журналистом происходила на Купянском направлении в Харьковской области, всего в 5 км от линии фронта, где была хорошо слышна работа артиллерии. Однако даже в таких условиях Зеленский отметил, что для ВСУ не может быть никакого "плана Б".
Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров даже показал, в каком месте проходило интервью. На кадрах видно, что в потолке помещения, в котором находился президент, большая дыра.
Покушения на Зеленского начались раньше, чем он стал президентом
- Бывший руководитель Управления уголовной разведки Валерий Кур отметил, что еще до президентства российским спецслужбам "заказали" Зеленского. Разведчик отметил, что, к счастью, это был заказ Рамзана Кадырова.
- По мнению Кура, покушения на Зеленского, когда он уже стал президентом, начались после его заявления о том, что он с народом и с армией, и его отказа выполнять Минские соглашения. Тогда в России поняли, что он враг.
- Экс-разведчик отметил, что на Зеленского было совершено почти столько же покушений, сколько на Фиделя Кастро. А последнего пытались убить множество раз.
- Позже Зеленский сравнивал покушения на себя с коронавирусом – с каждым разом это воспринималось легче. После первого покушения на его жизнь возникла паника, словно во время первой вспышки COVID. Но уже потом он к этому даже адаптировался.