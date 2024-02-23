Во время разговора он сделал ряд важных заявлений, которые касались различных вопросов. О главных из них – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Не Будапештский меморандум 2․0: что дают Украине подписанные договоры по безопасности со странами G7

03:16, 23 февраля Несправедливо спрашивать украинцев, когда закончится война Зеленский отметил, что мы делаем все возможное, чтобы она закончилась. По его словам, мир не очень готов к поражению Путина и боится изменений в России. Однако президент подчеркнул, что он перешел все "красные линии".

02:51, 23 февраля Стратегия России – сравнивать все с землей Владимир Зеленский прокомментировал то, что Авдеевка перешла под контроль оккупантов. По его словам, важно понимать, какой смысл вкладывается в слово "контроль", ведь россияне просто уничтожили населенный пункт. Их стратегия заключается в том, чтобы сравнивать все с землей, а потом идти дальше,

– отметил президент.

02:47, 23 февраля Президент о возвращении украинцев из-за границы Зеленский считает, что если украинцы вернутся, экономика поднимется. Кроме того, появятся рабочие места. По его словам, это означает, что мы будем сильнее и сможем давить на Россию.

02:44, 23 февраля Все чисто, – Зеленский о коррупции в Украине Президент указал на то, что Украина придерживалась европейских реформ в борьбе с коррупцией. Он отметил, что внедрять новые антикоррупционные реформы во время войны сложно.

02:38, 23 февраля Зеленский о потребности в оружии По словам украинского лидера, без помощи Запада наше государство не сможет обеспечить свою способность обороняться и укрепить свою экономику достаточно для того, чтобы увеличить собственное производство оружия. Он отметил, что Украине нужно оружие дальнего действия, дальнобойные ракеты и артиллерия. Таким образом Запад может обеспечить украинцам определенную безопасность.

02:33, 23 февраля Путина могут отстранить Зеленский считает, что россияне могут отстранить действующего президента России Владмира Путина от власти, однако это займет время. По его словам, это может сработать, если с ростом потерь люди начнут идти против войны.

02:31, 23 февраля Зеленский ответил, почему уволил Залужного Президент Украины заявил, что смена военного руководства ВСУ и увольнение Залужного – это перезагрузка, перестройка и обновление менеджмента командования. Однако перестановки в руководстве не означают, что будет меняться и курс действий. В то же время президент Украины отметил, что Валерий Залужный – Герой в любом случае. Зеленский объяснил, что вручил ему награду, потому что он защищал нашу страну и нацию. У нас нет другого шанса. Мы должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми. Время – это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизни людей,

– сказал украинский лидер.

02:29, 23 февраля Президент прокомментировал потери ВСУ Зеленский отметил, что речь идет о десятках тысяч смертей. По его словам, соотношение составляет один к пяти, то есть на одного нашего солдата, погибшего в бою, приходится пять российских солдат.

02:22, 23 февраля Путин представляет угрозу Во время интервью президент Украины назвал Путина "неадекватной личностью", которая представляет мировую угрозу. Он хочет уничтожить НАТО, это его цель. Война завершится тогда, когда мир поймет, какой угрозой является Путин,

– подчеркнул он.

02:13, 23 февраля У президента нет времени на просмотр интервью Путина Зеленский заявил, что не имеет более двух часов для того, чтобы прослушать интервью Путина у Такера, "разговор с убийцей".

02:07, 23 февраля Зеленский о "сюрпризах" в Черном море Украинский лидер прокомментировал ситуацию в Черном море. Он сказал, что в 2024 году наше государство продолжит свою успешную историю в Черном море. Он не захотел вдаваться в детали, однако анонсировал несколько "сюрпризов" для оккупантов.

01:58, 23 февраля Не все переживут отсутствие помощи от США Владимир Зеленский отметил, что Украина выживет без поддержки Конгресса, однако говорится не обо всех из нас. Он отметил, что цена помощи сейчас меньше, чем будет, если Путин достигнет успеха в Украине.

01:53, 23 февраля Зеленский пригласил кандидатов в президенты США в Украину По словам президента Украины, если бы Трамп приехал в Украину, он бы увидел все собственными глазами и услышал собственными ушами. Я рад приветствовать здесь любого из кандидатов в президенты, любого, кто является лидером мнений. Хочу, чтобы они увидели, что означает война, кто начал эту войну,

– сказал Владимир Зеленский. В то же время он отметил, что не обязательно ехать на фронт, ведь достаточно пообщаться с людьми.

01:48, 23 февраля Выборы не отменяли Украинский лидер сказал, что никто не отменял выборы. Согласно закону, который приняли еще до него, во время военного положения нельзя проводить выборы. В то же время он убежден, что имеет наибольшую поддержку людей, поэтому если бы выборы состоялись, то выбрали бы его. По словам Зеленского, это показывает, что не стоит говорить, что он пытается удержаться при власти.

01:37, 23 февраля Зеленский прокомментировал покушения на свою жизнь По его словам, он потерял интерес после пятого. Были попытки, особенно в начале войны. Мне рассказывала разведка. Но сейчас это не то, что меня волнует,

– объяснил президент.

01:25, 23 февраля Президент высказался о декокупации территорий Он отметил, что деоккупировать наши территории в границах 1991 года только военным путем трудно. По словам Зеленского, это займет очень много времени и грозит потерей многих людей. Он убежден, что разумнее добиться деоккупации дипломатическим путем, однако для этого нужно давить на поле боя, чтобы иметь сильные позиции. Владимир Зеленский сказал, что позиции России слабеют тогда, когда начинаются потери, поэтому нужно показать им, как много они теряют.