Під час розмови він зробив низку важливих заяв, які стосувалися різних питань. Про головні з них – читайте у тексті 24 Каналу.

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03:16, 23 лютого Несправедливо питати українців, коли закінчиться війна Зеленський наголосив, що ми робимо все можливе, щоб вона закінчилася. За його словами, світ не дуже готовий до поразки Путіна та боїться змін у Росії. Однак президент наголосив, що він перейшов усі "червоні лінії".

02:51, 23 лютого Стратегія Росії – рівняти все з землею Володимир Зеленський прокоментував те, що Авдіївка перейшла під контроль окупантів. За його словами, важливо розуміти, який сенс вкладається у слово "контроль", адже росіяни просто знищили населений пункт. Їх стратегія полягає в тому, щоб рівняти все з землею, а потім йти далі,

– зазначив президент.

02:47, 23 лютого Президент про повернення українців з-за кордону Зеленський вважає, що якщо українці повернуться, економіка підніметься. Крім того, з'являться робочі місця. За його словами, це означає, що ми будемо сильнішими та зможемо тиснути на Росію.

02:44, 23 лютого Все чисто, – Зеленський про корупцію в Україні Президент вказав на те, що Україна дотримувалась європейських реформ у боротьбі з корупцією. Він зауважив, що впроваджувати нові антикорупційні реформи під час війни складно.

02:38, 23 лютого Зеленський про потребу у зброї За словами українського лідера, без допомоги Заходу наша держава не зможе забезпечити свою здатність оборонятись та зміцнити свою економіку достатньо для того, аби збільшити власне виробництво зброї. Він наголосив, що Україні потрібна зброя дальньої дії, далекобійні ракети й артилерія. У такий спосіб Захід може забезпечити українцям певну безпеку.

02:33, 23 лютого Путіна можуть усунути Зеленський вважає, що росіяни можуть усунути чинного президента Росії Владміра Путіна від влади, однак це займе час. За його словами, це може спрацювати, якщо зі зростанням втрат люди почнуть йти проти війни.

02:31, 23 лютого Зеленський відповів, чому звільнив Залужного Президент України заявив, що зміна військового керівництва ЗСУ та звільнення Залужного – це перезавантаження, перебудова та оновлення менеджменту командування. Однак перестановки у керівництві не означають, що змінюватиметься і курс дій. Водночас президент України наголосив, що Валерій Залужний – Герой у будь-якому випадку. Зеленський пояснив, що вручив йому нагороду, бо він захищав нашу країну та націю. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними й швидкими. Час – це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей,

– сказав український лідер.

02:29, 23 лютого Президент прокоментував втрати ЗСУ Зеленський наголосив, що мовиться про десятки тисяч смертей. За його словами, співвідношення становить один до п'яти, тобто на одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів.

02:22, 23 лютого Путін становить загрозу Під час інтерв'ю президент України назвав Путіна "неадекватною особою", яка становить світову загрозу. Він хоче знищити НАТО, це його мета. Війна завершиться тоді, коли світ зрозуміє, якою загрозою є Путін,

– наголосив він.

02:13, 23 лютого Президент не має часу на перегляд інтерв'ю Путіна Зеленський заявив, що не має понад дві години для того, аби прослухати інтерв'ю Путіна у Такера, "розмову із вбивцею".

02:07, 23 лютого Зеленський про "сюрпризи" у Чорному морі Український лідер прокоментував ситуацію у Чорному морі. Він сказав, що у 2024 році наша держава продовжить свою успішну історію у Чорному морі. Він не захотів вдаватися в деталі, однак анонсував кілька "сюрпризів" для окупантів.

01:58, 23 лютого Не всі переживуть відсутність допомоги від США Володимир Зеленський наголосив, що Україна виживе без підтримки Конгресу, однак мовиться не про всіх із нас. Він зауважив, що ціна допомоги зараз менша, аніж буде, якщо Путін досягне успіху в Україні.

01:53, 23 лютого Зеленський запросив кандадатів у президенти США до України За словами президента України, якби Трамп приїхав в Україну, він би побачив все на власні очі і почув на власні вуха. Я радий вітати тут будь-кого з кандидатів в президенти, будь-кого, хто є лідером думок. Хочу, щоб вони побачили, що означає війна, хто почав цю війну,

– сказав Володимир Зеленський. Водночас він зауважив, що не обов'язково їхати на фронт, адже достатньо поспілкуватися з людьми.

01:48, 23 лютого Вибори не скасовували Український лідер сказав, що ніхто не скасовував вибори. Відповідно до закону, який ухвалили ще до нього, під час воєнного стану не можна проводити вибори. Водночас він переконаний, що має найбільшу підтримку людей, тож якби вибори відбулися, то обрали б його. За словами Зеленського, це показує, що не варто говорити, що він намагається втриматись при владі.

01:37, 23 лютого Зеленський прокоментував замахи на своє життя За його словами, він втратив інтерес після п'ятого. Були спроби, особливо на початку війни. Мені розповідала розвідка. Але зараз це не те, що мене хвилює,

– пояснив президент.

01:25, 23 лютого Президент висловився про декокупацію територій Він наголосив, що деокупувати наші території у кордонах 1991 року тільки військовим шляхом важко. За словами Зеленського, це займе дуже багато часу та загрожує втратою багатьох людей. Він переконаний, що розумніше домогтися деокупації дипломатичним шляхом, однак для цього потрібно тиснути на полі бою, щоб мати сильні позиції. Володимир Зеленський сказав, що позиції Росії слабнуть тоді, коли починаються втрати, тому потрібно показати їм, як багато вони втрачають.