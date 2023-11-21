В интервью изданию Зеленский сказал, что первое покушение он и его окружение восприняли очень серьезно. Зеленский также рассказал о следующих попытки врагов.

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Президент рассказал о покушениях на его жизнь

Президент Украины сказал, что после первого покушения на его жизнь возникла паника, словно во время первой вспышки Covid. Но потом он к этому даже адаптировался.

Первый случай был очень интересный… Люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение,

– сказал Владимир Зеленский.

Он объяснил, что пережил по крайней мере пять – шесть заговоров с целью его убийства, предупрежденных украинскими спецслужбами. Отвечая на вопрос журналистов о том, сколько именно покушений было с 24 февраля 2022 года, президент ответил: "Я действительно не знаю".

Издание написало, что один из помощников Зеленского сказал, что в течение первых нескольких недель войны на него было совершено по меньшей мере десяток покушений.

Журналисты также отметили, что в первый день полномасштабного вторжения России в Украину российские спецотряды десантировались в Киеве, чтобы ликвидировать президента. Однако охрана Зеленского загородила его офис импровизированными баррикадами и кусками фанеры, ближайшим помощникам выдали ружья и бронежилеты.

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Зеленский не уехал из Киева в начале войны